Revelan la pésima relación que tenía Carina Zampini con Rozín: "Terminó renunciando"

La conductora Carina Zampini habría tenido una explosiva razón para no hacerse presente en el programa homenaje a Gerardo Rozín que preparó Telefe.

Socios del Espectáculo (El Trece) filtró la verdadera razón que llevó a Carina Zampini a ausentarse del programa homenaje a Gerardo Rozín, una emotiva edición de La Peña de Morfi para despedir al popular conductor, y encendió la mecha de un picante conflicto mediático entre figuras.

"A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", arrancó informando Luli Fernández, panelista del magazine conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A su vez, la protagonista profundizó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa". Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando".

Carina Zampini reveló el motivo de su ausencia en el homenaje a Rozín: "Mis tiempos"

Mucho antes de que Zaira Nara y Jésica Cirio formaran parte de La Peña de Morfi, Carina Zampini acompañó a Gerardo Rozín en las primeras temporadas del programa. Sin embargo, pese a haber mantenido un vínculo muy cercano a conductor durante muchos años, la actriz mantuvo un perfil bajo frente a la noticia de la muerte: no publicó nada en redes sociales y tampoco formó parte del homenaje. Luego de que surgieran muchas especulaciones sobre el tema, Carina rompió el silencio y reveló sus motivos.

El descargo de Carina Zampini por su ausencia en el homenaje a Gerardo Rozín.

Fue Ángel de Brito quien compartió los detalles de su conversación con Carina Zampini en donde explicaba el por qué de su ausencia con fundamentos claros y contundentes. "Para los que me preguntaban en el #AngelResponde por Carina Zampini y su ausencia en el homenaje a Rozín, le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado", aseguró el periodista en sus historias de Instagram.

Luego de hacer este anuncio, el conductor de LAM citó directamente las palabras de Zampini en el diálogo que mantuvieron. "Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso", fueron las palabras de la ex conductora de El Trece en este contexto.