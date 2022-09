Rating: Mirtha Legrand humilló a Juana Viale en la pantalla de El Trece

Luego de dos emisiones de los nuevos programas de El Trece, se conoció quién de las dos conductoras ganó la batalla por el rating.

Una nueva batalla familiar se instaló entre Mirtha Legrand y Juana Viale una vez que empezaron a llevar sus propios programas al aire de El Trece. Pese a formar parte de la misma productora y emitir un ciclo muy similar, se generó una gran intriga por saber qué conductora logró captar más televidentes en sus dos emisiones.

Los ciclos se estrenaron el sábado 17 y domingo 18 respectivamente y desde entonces tan solo hubo dos emisiones de cada programa. Luego de tres años alejada de la pantalla chica, Legrand regresó a la conducción semanal con su clásico formato de las cenas los días sábado. Durante los años de pandemia, Juana Viale tomó el lugar de su abuela en ambos programas y ahora solo se encarga del formato dominical.

Durante la primera emisión de su programa, Legrand logró un 35.7% de share, es decir que fue ese el porcentaje total de televidentes que obtuvo. Aunque si bien no logró ganarle a su contrincante, PH: Podemos Hablar, finalizó la jornada con 6.5 puntos de rating. Sin embargo, el día domingo, Juana logró superar a su abuela con un 29.3% de share y 4.5 puntos de rating.

Sin embargo, los números marcaron aún más distancia cuando Mirtha volvió a liderar y su nieta no pudo igualarla. El sábado 24, la emblemática conductora obtuvo un 39.7% de share y 7.3 puntos de rating en su pico más alto. Mientras tanto, Juana solo alcanzó los 4 puntos y no pudo remontar su programa dominical.

Mirtha Legrand reveló cuál es el deseo más preciado que tiene antes de morir: "No sé que hacer"

El segundo programa de Mirtha Legrand tuvo uno de los momentos más emotivos cuando -en un arrojo de sinceridad- la conductora reveló el deseo más preciado que le gustaría cumplir antes de morir. La confesión provocó el inmediato accionar de sus invitados, sorprendidos por la declaración.

"Yo soy una mujer grande y no sé cuántos años más de vida tendré, pero en los que tenga yo quiero que la Argentina salga a flote y no sé que hacer", afirmó Mirtha en medio de un debate con Patricia Bullrich, Luis Majul y Santi Maratea. Los elogios para la diva de El Trece no faltaron y Majul opinó: "Lo que estás haciendo esta bueno. Es mostrar". Categórica, "La Chiqui" cruzó al periodista macrista con "no sé si es suficiente".

La charla derivó a las herramientas posibles para construir un futuro mejor para la Argentina y, en ese sentido, Patricia Bullrich enumeró puntos que, según su visión, cualquier Gobierno debería seguir: "Tenemos que aprender a vivir siendo austeros, teniendo un Estado razonable, que entienda que hay prioridades, que lo importante es tener una economía sana, que haya más empresas privadas que empleados públicos".