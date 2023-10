Rating: cuánto midió la mesaza de Mirtha Legrand con Sergio Massa como protagonista

La famosa conductora tuvo una mesa oficialista durante la jornada del domingo a la noche y arrasó con los números de rating.

A una semana de haber regresado a la pantalla chica y tener a Milei en su mesa, Mirtha Legrand redobló la apuesta e invitó a Sergio Massa a su programa. A una semana de las elecciones 2023, la conductora entrevistó a los 3 candidatos que pisan más fuerte, sin embargo, en cuanto a número de rating, la entrevista al candidato de UP tuvo mejor convocatoria.

Durante la noche del domingo 15 de octubre, Legrand cerró su semana de programas con una mesa conformada por Sergio Massa, Malena Galmarini, Moria Casán y María Julia Oliván. En este programa, el candidato a presidente y actual Ministro de Economía dejó de lado las provocaciones y se enfocó en reforzar sus propuestas. Incluso, su entrevista logró liderar el prime time nocturno.

Al inicio de su emisión, el ciclo empezó con un piso de 5,3 puntos y rápidamente escaló a 6,8, posicionándose incluso por encima de Pasapalabra, su mayor rival, que obtuvo 6.7 puntos. Finalmente, el ciclo escaló hasta 7,5 puntos y logró consagrarse como uno de los programas más vistos, pese a haber adelantado su horario a las 20:30 horas.

La entrevista a Massa logró superar a la de Patricia Bullrich y Melconian, la cual tuvo lugar el sábado por la noche en competencia directa con PH: Podemos Hablar. Mientras que el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff lideró con 10 puntos, la nota con la candidata de Juntos por el Cambio llegó a 7,3 puntos en su mejor momento.

Jonatan Viale incomodó a Mirtha Legrand: "No te voy a decir"

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión está marcado por las elecciones 2023. En su primer programa la diva recibió a Javier Milei, el último sábado a Patricia Bullrich y este domingo hará los propio con Sergio Massa. La conductora nunca tuvo problemas en hacer declaraciones sobre sus preferencias partidarias, pero esta vez se negó a hablar al respecto tras recibir una incómoda pregunta de Jonatan Viale.

La tensa situación ocurrió al final de la emisión de La Noche de Mirtha de anoche, que tuvo como invitados a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, Diego Sehinkman y Viale. Fue este último quien hizo una pregunta sobre las elecciones generales del próximo domingo, pero no recibió la respuesta que esperaba.

La conductora de El Trece estaba repartiendo los relojes que le regala a sus invitados, cuando la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio manifestó: "Con este me vas a ver el 10 de diciembre".

"Con este vas a triunfar, vas a tener éxito. Yo quiero que les vaya bien", le contestó "La Chiqui". "Muchas gracias, yo sé que vos querés que nos vaya bien", afirmó Bullrich.

"¿A quién votás, Mirtha?", interrumpió Viale, intentando que la diva revele su voto. "No, no te voy a decir. Vos sabías que no te iba a contestar", lo evadió Legrand. "Si pasaba, pasaba. Lo intentamos. Yo sabía que no me ibas a contestar, pero lo intenté", cerró el periodista de LN+.

De esta forma, Mirtha se diferenció de su amiga Susana Giménez, quien sí reveló que votará a Patricia Bullrich. Y aunque la diva de los almuerzos en más de una oportunidad manifestó su apoyo a JxC, esta vez se negó a contar al aire a quién votará el próximo domingo.