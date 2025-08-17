Rafael Ferro habló sobre su tiempo sin trabajo como actor.

Rafael Ferro es un primer actor argentino de cine, teatro y televisión que en una entrevista reveló a lo que debió llegar como consecuencia de la falta de trabajo en plena crisis de Javier Milei. El artista está en auge por su participación en la recientemente estrenada serie Quebranto y en ese contexto se supo que hace un tiempo trabajó como chofer de la aplicación Uber..

El actor de tiras como Educando a Nina y Un Año para Recordar dialogó el año pasado con el streaming Picnic Extraterrestre y se refirió a la realidad que viven muchos de sus colegas en relación al empleo. "El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar", comenzó su descargo Rafael Ferro sobre la crisis laboral de los artistas.

"Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y yo qué sé. En un momento sin laburo y sin laburo, la guita cayendo, y yo dije 'tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa'. Me anoté en Uber y empecé", comentó Ferro en la entrevista. Y siguió: "Al principio, la obviedad, me preguntaba si era el actor. 'Sí, sí', les decía. Y después me empecé a re copar. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar. No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche".

Nancy Dupláa, sobre los recortes en cultura en el gobierno de Milei

"Yo estoy muy amargada. Cuando atacás a la cultura o a la educación, vas contra el corazón de algo: cuando vas a ver una obra, te provoca cosas; cuando escuchás una canción, te provoca cosas. Ajustar la cultura es querer matarnos por dentro, no darnos bienestar. Voy a decir algo que por ahí no está bien, pero es tan importante como la comida: obvio que la comida es mega necesaria para subsistir, pero a lo otro lo necesitamos para estar contentos y crecer por dentro, para madurar, para disfrutar. Lo que me amarga es tener un gobierno que uno de sus principales objetivos sea exterminar eso", comentó Nancy Dupláa en diálogo con este medio.

Al mismo tiempo, Dupláa habló sobre el apoyo de Francella al actual gobierno el año pasado y sostuvo: "Lo ingrato de esto es que nuestro colectivo es muy amplio y no todos somos Francella: no todos tenemos las oportunidades que él tuvo, que se las merece porque es un tipo talentoso, ni económicas ni culturales. Entonces, hablar cuando sos tan privilegiado y defender un modelo que lo primero que hace es masacrar el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro y demás es polémico, te da un poco de bronca. Tenés compañeros que están más abajo y que si se quedan sin trabajo salen del sistema. Desde ahí, decis ‘dale’".