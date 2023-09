Nancy Dupláa contó un secreto de la intimidad con Pablo Echarri: "Narcicista"

La actriz habló sobre su relación con su esposo y reveló detalles al respecto. Nancy Dupláa contó cómo es su vínculo con Pablo Echarri.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri son una de las parejas más icónicas del espectáculo, después de más de veinte años de relación. Los actores han protagonizado exitosas tiras y películas donde interpretaron a parejas y eso generó aún más atracción ante ellos por parte del público. De esa manera, unas recientes declaraciones de la artista sobre la intimidad de su relación llamó la atención de miles de personas.

La actriz de tiras como Padre Coraje y 100 Días para Enamorarse acudió como entrevistada a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en las mañanas de El Trece, y allí reveló detalles desconocidos sobre la personalidad de Echarri. Uno de los conductores quiso saber si en algún momento compitió con su esposo, dado que ambos pertenecen al mismo ambiente laboral, y ella respondió con una fuerte revelación.

"Él es mucho más narcicista que yo (risas). Eso está claro. Yo lo espero a él (a que termine de arreglarse). 'Daaale, por favoor' (risas)", soltó la actriz con el divertido sentido del humor que la caracteriza y así reveló una particularidad de la personalidad del padre de sus hijos menores. Al mismo tiempo, Dupláa reconoció: "Coincidimos mucho. Coincidimos en lo esencial. Igual nos matamos en muchas cosas, en nuestras insoportabilidades. Yo lo sigo eligiendo porque ves en el chabón que acepta con todo dolor las críticas y cambia. Cuando ves esa transformación en alguien, decís 'este quiere seguir apostando a estar conmigo y yo con él'".

La palabra de Pablo Echarri sobre su vínculo con Nancy Dupláa

El actor dio a conocer que como toda pareja ha enfrentado crisis con su esposo y contó cómo las afrontaron. "La manejamos ahí, le ponemos el pecho. Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también… ¿no? Soportando esas cosas que no nos gustan. Pero después es un trabajo. No sale solito", soltó Echarri en diálogo con el ciclo de América TV, Desayuno Americano. Pablo fue consultado por cómo dormían con Nancy, si en camas separadas o en una matrimonial, y soltó: "No, no. Bien clásica. (Si ella me lo propone), veríamos. Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo. Si es en pareja, me parece que está todo bien".

Nancy Dupláa sobre los años con su esposo: "Es una anormalidad"

La celebridad dialogó con Ciudad Magazine y se mostró sorprendida por la gran cantidad de años que lleva en pareja con Echarri. "Es una anormalidad. No es normal estar tanto tiempo con alguien. Es una anormalidad, o por lo menos lo que uno cree que es lo normal. Yo siento que estoy en el lugar que quiero estar desde hace tiempo y sigo eligiendo a esta persona para que esté al lado mío porque sigo compartiendo lo más esencial", comentó Nancy.