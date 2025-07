Fuerte denuncia de un gremio por una importante paritaria: "No homologa" El dirigente metalúrgico cuestionó con dureza al Gobierno por no avalar los "acuerdos entre partes" que "a duras penas" se alcanzan entre empresarios y gremios. Sobre un posible paro, lanzó: "No descartamos nada, la gravedad se profundiza".

17 de julio, 2025 | 12.08 El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, retieró sus críticas al gobierno de Javier Milei por no permitir la homologación de un aumento salarial que acordó "hace 60 días" con las cámaras empresarias. "Ni siquiera se digna a homologar lo que las partes celebran", se quejó. También alertó por la situación de las industrias ante la apertura de las importaciones y el modelo económico libertario, que provocó "el cierre de cuatro empresas" en la última semana. "Yo hace dos meses acordé con el sector empresario y todavía no he podido obtener la homologación de la paritaria", dijo Furlán en diálogo con El Destape 1070. El líder de los metalúrgicos cuestionó de esa manera el rol del Gobierno ante los acuerdos salariales entre los gremios y las empresas. "Hace 60 días esperamos la homologación", insistió, tras detallar que logró un acuerdo con subas en tramos de 3%, 2%, y 1,5%, por arriba del techo de 1% que desea el Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que una mejora en el poder adquisitivo es "la principal demanda" entre los trabajadores del gremio porque "el salario no alcanza para garantizar el plato de comida". "Nos ponemos de acuerdo con los empresarios, a duras penas, por las dificultades de la economía y la Secretaría ni siquiera se digna a homologar lo que las partes celebran", sostuvo. Al ser consultado por un posible paro ante esta situación, el dirigente gremial lanzó: "No descartamos nada, la gravedad se profundiza día tras día. Estamos perdiendo empleo, cuando se pierde el trabajo se pierde la dignidad". Cierres y temor en las metalúrgicas Además, advirtió por la situación de las empresas metalúrgicas, afectadas por "la apertura de la economía" que lleva adelante Milei. "Cada vez mas barcos con conteiners con productos terminados. Todos sabemos que significa para el entramado pyme que representamos. Cada conteiner es una pyme que cierra", subrayó. Furlán detalló que en la última semana "cerraron cuatro empresas" y alertó que es una situación que "se va a ir profundizando". "Se va a hacer imposible en los próximos meses sostener a los trabajadores", apuntó. También señaló que "por la parálisis de la obra pública" la UOM, junto a la UOCRA , son "los primeros que sufren" estas políticas y recordó que ya sucedió en otros momentos del país. "No es la primera vez en Argentina. Hemos terminado nosotros en el 2001 con apenas 50 mil trabajadores, de los 500 mil que eran en la década del '80", evaluó. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN