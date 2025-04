Furlán, de la UOM: "No nos dejan discutir paritarias libremente y no se soporta más"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, cuestionó este miércoles que el Gobierno nacional ponga techo a las paritarias. En El Destape 1070, consideró este miércoles que el modelo del presidente Javier Milei solamente "cierra con represión".

"No nos dejan discutir paritarias libremente para empatarle al Indec y ya no se soporta más", opinó Furlán y siguió: "Hay que empezar a cuestionar fuertemente al Indec porque mide con un esquema obsoleto que ya no representa a la actividad económica de la Argentina". Además, insistió: "El Gobierno está pisando las paritarias".

Furlán continuó: "Los salarios no garantizan 15 días de platos de comida, no se soporta más esto". "Todos sabemos que en el supermercado, ahora la canasta alimentaria está siendo vapuleada por los precios", añadió el dirigente gremial, que explicó: "No sabemos qué pedir en la paritaria porque nadie sabe qué carajo va a pasar con la economía".

"En el Consejo de la CGT hablamos de la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Están pisadas las paritarias y ponen pautas que nada tienen que ver con el índice de precios", reveló Furlán, quien expresó: "No vamos a poder sostener el poder adquisitivo".

Las críticas a los empresarios

En la nota con El Destape 1070, Furlán esgrimió una crítica hacia los empresarios del sector. "Hay cada vez más empresarios viajando a China para convertirse en importadores", señaló.

"El sector empresario se aferra a esta situación impuesta por el Gobierno porque amenaza con no homologar nada que esté por encima de la pauta que ellos establecen que es del 1%", agregó el secretario general de la UOM.