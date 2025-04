Se dio a conocer qué decisión tomó la familia de Lanata con sus casas y sus empleados.

Jorge Lanata murió el pasado 30 de diciembre de 2024 a los 64 años y causó una gran conmoción en el mundo de la televisión y el espectáculo. A casi cuatro meses de su fallecimiento, se supo qué va a pasar con sus casas y sus empleados en medio de la tensa disputa entre su esposa Elba Marcovecchio y sus hijas Bárbara y Lola.

En la jornada del viernes 25 de abril, Ángel De Brito dio detalles de lo que se decidió con las casas y los empleados de Jorge Lanata. Todo se dio en medio del móvil que realizó LAM, que interceptó a las hijas del conductor fallecido en diciembre de 2024 y a Andrea Rodríguez, expareja y madre de Bárbara.

"Ninguna de las tres personas tiene relación con Elba Marcovecchio", dijo De Brito. "Con respecto a todos los conflictos que había entre los dos bandos, se despidió a todos el personal. Se hizo un arreglo, el 50%, le pagaron a todos", sumó el conductor de LAM. "El personal propio de Jorge: chofer, empleados, secretario…todo el personal que tenía Jorge para su vida fue despedido y se llegó a un arreglo. De hecho, fue Bárbara Lanata quien los despidió", sumó el periodista de espectáculos.

Además, indicó que el departamento en el Palacio Estrugamou donde vivía está cerrado y "no entra nadie". "Están todas las pertenencias de Jorge ahí, las ropas, los libros, todas las obras de arte. Y la casa de Punta del Este sigue ahí, sin venderse ni alquilarse porque no empezó la sucesión todavía", profundizó. En última instancia, repasó qué determinación se realizó con los compañeros de Lanata en el ciclo Lanata Sin Filtro por Radio Mitre: "Todos renunciaron. No fueron a juicio, ni nada, porque Hadad los contrató para Infobae. Se llevó a Andrea Rodríguez y a todos. A Daniel le servía todo el equipo y se fueron sin conflicto".

Susana Giménez reveló qué fue lo ultimo que le dijo Jorge Lanata antes de morir: "Me impactó"

A finales de 2024, uno de los momentos más desgarradores en los medios de comunicación argentinos fue, sin duda, la partida de Jorge Lanata, un periodista cuyo impacto en el país fue innegable a lo largo de los años. Recientemente, Susana Giménez se refirió a este triste suceso en una entrevista con Jonatan Viale para TN, donde recordó su último encuentro con Lanata, quien fue un referente para ella.

Durante la charla, Susana destacó la relevancia de programas como el de Viale y el de Lanata, afirmando que fueron cruciales para abrir los ojos del público a la realidad de muchas cuestiones. En ese marco, la diva de los teléfonos compartió una emotiva anécdota de su encuentro con el fallecido periodista en Nueva York, poco antes de que su salud se viera seriamente afectada por un paro cardíaco tras un chequeo de rutina.

"Lo que me impactó de Lanata fue todo lo que hizo por mostrar la verdad. La última vez que lo vi, lo encontré en la esquina del hotel, lo abracé y le dije ‘gracias por abrirle los ojos a los argentinos’. Él, como siempre, no respondió, era un hombre muy reservado, pero sabía lo mucho que lo quería", relató la conductora, visiblemente emocionada. Al momento de su fallecimiento, Susana también expresó su pesar con palabras muy sentidas: "Hoy perdimos a un gran periodista. Gracias, Jorge, por tu lucha, por tu valentía y por todo lo que le diste al país. Que descanses en paz".