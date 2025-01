Quién será el reemplazante de Lanata en Radio Mitre tras su fallecimiento a fines de 2024.

Jorge Lanata murió el pasado 30 de diciembre de 2024, después de haber estado internado durante más de seis meses en el Hospital Italiano y la noticia causó conmoción en el ambiente de la televisión. El conductor estaba al frente del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre y la emisora ya decidió quién va a ser su reemplazante de cara al transcurso del 2025.

La muerte de Jorge Lanata causó múltiples reacciones en el mundo de los medios por su ingerencia en este ambiente. En el último tiempo, el periodista estaba al frente de dos ciclos: PPT por El Trece; y Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. Sobre el programa de televisión, el canal reestructuró su grilla de programación sin ningún reemplazo, ya que era su marca registrada desde hace años. Sin embargo, con el ciclo radial sí hubo novedades.

Radio Mitre confirmó que Marcelo Bonelli será el reemplazante de Jorge Lanata de cara al 2025: irá de lunes a viernes en el segundo segmento de la mañana, es decir, de 10 a 13. La noticia causó sorpresa tanto en los oyentes como en colegas del medio radial y por el momento, se desconoce quién será el equipo que acompañe al periodista que trabaja en El Trece.

Elba Marcovecchio y el doloroso relato sobre los últimos días de Jorge Lanata: "El sabía"

Elba Marcovecchio rompió el silencio por primera vez a poco más de dos semanas de la muerte de Jorge Lanata y relató uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en cuanto a la salud del periodista. La famosa abogada abrió su corazón y contó con lujo de detalles cómo vivió los últimos días su esposo.

En un mano a mano que brindó con Ángel de Brito para LAM, Marcovecchio respondió a muchos de los ataques que recibió cuando Lanata todavía estaba internado y también aclaró muchas polémicas al respecto. Sin embargo, también se tomó unos momentos para hablar de cómo se tomaba el periodista cada noticia sobre su salud que le daban y que planteaban un panorama cada vez más complicado.

"El día que quisieron declararlo incapaz lloré", empezó por decir la abogada sobre el pedido que habían hecho las hijas del periodistas. Luego contó: "Jorge estaba mejor, estaba en la clínica de rehabilitación. El era un tipo brillante, para él su cabeza era todo, y también era orgulloso".

En este marco reveló cómo vivía Lanata su situación de salud y cómo le afectaba el qué dirán. "A él no le gustaba que lo vean incapaz. Jorge venia triste y mal. El sabia que no estaba en su mejor estado. Le daba vergüenza estar así", contó Elba y aseguró que Jorge se preguntaba todo el tiempo "qué va a pensar la gente de mí". Además, aclaró que el periodista "nunca le dio una indicación de qué hacer en ese momento" y "que Jorge estuviera en la boca de todos, no había necesidad”.