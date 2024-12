Así fue el último programa de Lanata sin filtro: "Nos deja un vacío".

El cierre del ciclo Lanata sin Filtro, por Radio Mitre, estuvo cargado de emoción y profunda tristeza. Cerca del mediodía, Jesica Bossi, quien asumió la conducción del programa tras la internación de Jorge Lanata en junio, agradeció a los oyentes y a quienes formaron parte del equipo a lo largo de los años. “Nos deja un vacío que no se puede llenar”, expresó conmovida.

Bossi dedicó sentidas palabras a quien fuera el alma del programa: “Somos una familia. Compartimos minutos, horas y días intensos juntos. Vivimos momentos difíciles y tremendos, pero hicimos periodismo del bueno, del mejor, con el número uno que es Jorge Lanata. Único, inconmensurable e irrepetible. Su esencia es algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo”.

Cecilia Boufflet tomó la palabra a continuación, visiblemente afectada. Recordó un texto que había leído su compañera Flavia Pittella días atrás: “Pensé mucho en eso de bajarse de un tren. Decía que hay ‘trenes de verano’, y Lanata sin Filtro fue un tren de verano para mí. Aunque era una montaña rusa y exigente, siempre fue un disfrute espectacular. Pero hoy nos bajamos de este tren malheridos, porque la partida de Jorge era algo que todos sabíamos que podía pasar, pero nunca quisimos que fuera noticia”.

Luego fue el turno del columnista Julio López, quien agradeció a los oyentes y al equipo por el apoyo mutuo: “Nos vamos a respetar como familia y a seguir apoyándonos. Contamos con ustedes también”. Por su parte, Juan Caparrós sumó: “Chau, Jorge. Haber estado aquí fue un orgullo y un placer. Compartir este espacio con ustedes fue lo mejor que me pudo pasar. Gracias. Chau, Jorge”.

Finalmente, Santiago García se encargó de cerrar el programa con un mensaje lleno de pesar: “Sé que todos los que formamos Lanata sin Filtro esta medianoche vamos a estar pensando en Jorge, y eso nos va a unir una vez más. A los oyentes, les pido lo mismo: que piensen en él. Vamos a despedirlo, a despedir este programa que fue increíble e irrepetible, y que ya forma parte de nuestra vida”.

Boufflet concluyó con una frase que resumió el sentimiento de todos: “Jorge decía que cuando nos vamos, nos transformamos en una estrella. Así que esta noche, seguro, encontraremos una. A mirar el cielo esta noche. Te queremos, Lanata. Beso al cielo”.

Ella Marcovecchio rompió el silencio tras la muerte de Lanata: "No puedo"

Murió Jorge Lanata a los 64 años en la jornada del lunes 30 de diciembre y dejó en shock al mundo de los medios. Horas después de que se diera a conocer la triste noticia que conmocionó a la televisión, Elba Marcovecchio, su esposa, rompió el silencio a través de un desgarrador mensaje.

La muerte de Lanata despertó muchas reacciones en el ambiente dada la trascendencia del conductor, quien se encontraba internado en el Hospital Italiano con un cuadro de salud delicado desde el pasado 14 de junio de 2024. Además de colegas y gente del medio, se esperaba el testimonio de su entorno y Elba Marcovecchio utilizó sus redes sociales.

"No puedo despedirte… No puedo soportar que sea verdad...", escribió la abogada en su cuenta de Instagram. Bárbara y Lola, sus hijas, no se expresaron públicamente por el momento. Cabe recordar que el vínculo entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio tuvo su inicio en 2020 en un marco laboral.

Su primer contacto ocurrió durante una mediación judicial, en la que Marcovecchio representaba a Flor de la V en una disputa legal contra Lanata. Aunque se trataba de un contexto formal, ambos han expresado que la conexión fue instantánea. “Después de la primera cena con Jorge, cancelé todo. Me di cuenta de que estaba de novia”, había dicho la platense en entrevistas, mientras que el reconocido periodista definió la relación como un flechazo a primera vista.