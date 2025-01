Javier Milei confesó cómo Jorge Lanata le salvó la vida: "Nunca lo supo".

El presidente Javier Milei rompió el silencio sobre la muerte de Jorge Lanata y se quebró al confesar que el periodista le salvó la vida. La muerte del reconocido comunicador social generó una gran tristeza entre sus seguidores, pero para sorpresa de todos, el líder de La Libertad Avanza se había mantenido en silencio hasta el día de ayer. En las últimas horas, habló al respecto por primera vez y soltó un dato revelador sobre su vínculo.

Durante una entrevista con el periodista Luis Majul, Milei contó el intenso momento que vivió meses atrás y explicó cómo el programa de Lanata, Periodismo para todos (PPT), le salvó la vida. A pesar de que reconoció que tuvo diferencias con el periodista, recordó este momento que le cambió la vida para siempre.

"Yo jamás se lo manifesté a Lanata, tampoco tuve la posibilidad, pero hay un motivo por el cual tengo un fuerte agradecimiento, pero nunca lo supo, lo sabe muy poca gente", comenzó diciendo. Luego, contó que un día llegó a su casa más temprano para ver el programa que Lanata llevaba adelante en El Trece, y que justo ese mismo día, hubo un incendio en su edificio.

"Pude haber tenido muchas diferencias, pero en uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando me jugué la vida por mi hijo de cuatro patas, yo estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa de Lanata", sumó, en referencia a su perro Conan. "No hace falta que aclare que en mi vida lo más importante son mis hijitos de cuatro patas. Yo recuerdo que ese día estaba en la casa de mi mamá, mis padres todavía en ese momento vivían en Devoto, era domingo y Lanata había hecho una previa que se venía un informe tremendo. Yo confieso que era un cliente intenso de PPT", sumó.

Luego, explicó que estaba entrando a trabajar y que su madre le insistió para que se quedara a ver el programa en su casa. Sin embargo, Milei decidió volver a su hogar para mirarlo y poder dormir más. "Llegue 21.50, vivía en las Torres del Abasto, me senté en el sillón con Conan al lado a mirar PPT y de repente una explosión. Pensé que lo habían censurado a Lanata, salí del departamento al palier y dije ‘lo censuraron a Lanata’, pero empecé a respirar y estaba raro el aire", recordó.

Y explicó que como no tiene olfato, no entendía lo que estaba sucediendo. "Veo que se va Conan al balcón, yo no podía respirar, así que voy al balcón también y cuando me acerco había un revuelo de gente abajo. Me llama una vecina y me dice ‘hay un incendio’. Ahí entendí lo que estaba pasando. Conan no es alguien que suele hacer caso, pero ese día le dije ‘nos salvamos juntos o nos morimos juntos, pero de acá a donde sea nos vamos juntos'", completó.

Luego, detalló que le puso la correa a su perro y bajó los diez pisos por escaleras, con su perro en brazos. Afortunadamente, el veterinario que lo revisó no le encontró daños a su perro, aunque sí al mandatario, quien tenía falta de oxígeno en sus pulmones. A pesar de la situación desesperante, destacó cómo Lanata salvó a su perro indirectamente.

"Lo salvó el hecho de que fui a ver el programa de Lanata, por ir a verlo fui al Abasto y estuve, sino hubiera sido terrible. Imagínese que pude haber tenido muchas diferencias, pero uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando me jugué la vida por mi hijo de cuatro patas, estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa de Lanata", reflexionó.

"Yuyito" González reveló por qué Javier Milei no había dicho nada sobre la muerte de Lanata

La muerte de Jorge Lanata generó gran conmoción en el mundo del espectáculo, tanto así que muchas figuras del ámbito político y televisivo manifestaron sus saludos hacia el periodista. Sin embargo, el Presidente no dijo nada al respecto y esto levantó muchas sospechas.

Haciendo eco de esta situación, Ángel de Brito decidió consultarle por privado al presidente por esta decisión y recibió una polémica respuesta. Al aire en Ángel Responde, ciclo que conduce por el canal de streaming Bondi Live, el famoso periodista compartió el mensaje que le llegó por parte de nada más y nada menos, Amalia "Yuyito" González, desde el celular de Milei.

"Hola Ángel ¿cómo estás? Soy Amalia. Bueno, quiero decirte con respecto a la pregunta que le hiciste al Presidente como sabrás el solo responde asuntos ligados a su gestión, o sea, no estaría respondiendo la pregunta que le hiciste", empezó por decir Yuyito a modo de "secretaria" desde el celular de Milei. Por último, sentenció: "Pero, de todas maneras, queremos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo, saludos a todos. Besitos".