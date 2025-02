El Negro Oro y una fuerte acusación que expone a Luis Majul: "Jorge Lanata".

Un impensado enfrentamiento entre periodistas se dio en los últimos días. Más precisamente, Oscar "El Negro" González Oro apuntó contra Luis Majul y expuso una polémica actitud que surgió tras la muerte de Jorge Lanata. A través de sus redes sociales, el excomunicador de Radio Rivadavia se despachó con todo.

El origen del escándalo se remonta a 2021, cuando Majul publicó una biografía no autorizada de Lanata titulada Lanata. Secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y más odiado de la Argentina. En su momento, el libro tuvo buena repercusión motivo por lo que ahora, a un mes del fallecimiento del periodista, Majul quiere reditar este libro con información actualizada y con testimonios que pueda obtener de la familia.

En este marco, González Oro no pudo contenerse y estalló contra Majul en sus historias de Instagram. "Parece que estabas esperando que se muera Jorge para reeditar un libro de mierda", empezó indignado. Luego, sentenció: "Jorge jamás lo leyó por suerte, hubiese perdido el tiempo. Es lo que pienso, a esta edad ya digo lo que pienso. Majul es un sorete".

Estas declaraciones generaron mucho revuelo y hubo personas que se postularon de los dos lados, según diferentes visiones del tema. Sin embargo, Majul aún no dijo nada públicamente y parece que prefiere ignorar la provocación por el momento.

El comentario de Luis Majul sobre los "varones" que dejó sin palabras al Pelado Trebucq: "¿Está mal?"

Esta es la segunda vez que Luis Majul se vuelve tendencia en la semana, ya que la primera tuvo que ver con un particular cruce que tuvo con Esteban Trebucq. Precisamente, el conductor de La Cornisa se hizo viral en redes sociales por una declaración que no pasó desapercibida y se convirtió en el tema de conversación de muchos en Twitter.

La situación se dio en medio de un ida y vuelta entre Majul y Trebucq, cuando el "Pelado" le preguntó: "Luis, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres?". Sin dudarlo, Majul respondió: "Me gustan los varones". Sorprendido por la respuesta de su colega Trebucq no ocultó su mirada de asombro y repreguntó: "¿Los varones?,¿te gustan los varones?".

Al darse cuenta de sus dichos, Majul trató de aclarar su respuesta y soltó: "Me gustan, me gustan... No, pero...". Con sorpresa, y ganas de querer salir de la situación el "Pelado" Trebucq señaló: "A mí me gustan las mujeres, ¿está mal?". En ese momento, Majul arremetió: "No, te iba a decir… Me gustan, me gustan las mujeres, pero si quieren levantar este mes y me levantan a mí, no me molesta para nada".

El intercambio siguió con un comentario con un tono humorístico: "¿Te gustan los varones y las mujeres?". Esto le robó las últimas declaraciones a Majul, quien no tardó en cerrar: "Depende para qué... No, me gustan las mujeres". La charla rápidamente se viralizó en redes sociales, con todo tipo de interacciones y memes sobre el furcio de Majul al aire.