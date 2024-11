Impacto por lo que decidió contar El Negro González Oro después de 17 años: "Yo inventé"

El Negro González Oro salió con los tapones de punta y lanzó una revelación que sorprendió a la televisión.

Oscar "El Negro" González Oro es uno de los conductores más reconcidos del mundo de la televisión y la radio y en este momento, se encuenta alejado de los medios tras su último paso por El Trece en 2023. En estas últimas horas, el comunicador de 73 años reapareció a través de sus redes sociales para lanzar una contundente revelación después de 17 años que revolucionó al ambiente del espectáculo argentino.

"El Negro" González Oro trabaja en los medios desde el año 1989 y cosechó una carrera en los rubros de televisión y radio. La última aparición del conductor en la pantalla chica fue en 2023, cuando se puso al frente de Bien de mañana luego de la salida repentina de Fabián Doman en El Trece. A varios meses de resguardarse, reapareció en su cuenta de Instagram con una serie de comentarios tajantes sobre una figura del espectáculo: Susana Giménez.

El posteo del Negro González Oro contra Susana Giménez.

"Yo inventé el jugar al truco en televisión. Hace más de 17 años en C5N cuando era de Daniel Hadad. No se les cae una puta idea", lanzó furioso por la dinámica del programa de Susana Giménez todos los domingos entre parejas. "Y fue cuando la señora fue a Posdata. Y ganamos en todos los canales de aire y de cable. Está en Youtube", sumó González Oro dejando en claro que hay evidencia de su acusación. Por el momento, la conductora de Telefe no reaccionó frente a estos dichos.

Impacto por lo que dijo el Negro González Oro de Marley: "Por plata"

La denuncia por corrupción de menores en contra de Marley causó sorpresa en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Adrián Molina denunció públicamente y en la justicia al conductor por abuso sexual y corrupción de menores, tras sus declaraciones fue el presentador de Telefe, quien aclaró que sí tuvo una relación con él cuando era mayor de edad. El Negro González Oro dio su opinión del caso en A la Tarde.

Tal como afirmó, Marley se presentó en la justicia y presentó varias pruebas como su defensa ante la denuncia en su contra. El caso del conductor llevó a que muchos famosos opinaran del tema e inclusive lo relacionaran con lo que pasó con Jey Mammon. El famoso conductor de radio defendió sin dudar al presentador de Telefe y dejó una contundente opinión sobre el denunciante.

"No me comuniqué con el. No soy amigo, pero tenemos una relación de respeto mutuo. Estuve con él en el cumpleaños de Susana (Giménez), hablamos de su hijo. Me dio la primicia en ese cumpleaños, el 31 de enero, de que iba a tener una hija, una beba", contó el Negro González Oro sobre Marley.

"Cuando escucho este tipo de noticias no me pone bien. Me da tristeza. Hay una cacería de brujas enorme en Buenos Aires y todo es por plata. Todo lo que se dice y hace es por plata. Marley creo que ya presentó los documentos que ratifican que no es cierta la versión que hace el denunciante", expresó el locutor. Asimismo, el Negro González Oro reflexionó: "Yo creo en Marley. Él presentó los papeles, presentó los mails, presentó con su abogado todo lo que tenía que presentar. Hay también una extorsión que también es un delito".