Guerra de periodistas: Novaresio trató de "cabaretero" a Luis Majul y lo comparó con Liza Minnelli

Guerra de periodistas: Novaresio trató de "cabaretero" a Luis Majul.

Luis Majul está en plena cuenta regresiva para despedir el año en La Nación+ y mientras tanto no duda en generar polémica. En una de sus recientes intervenciones, calificó de "cabareteros" a los periodistas que abandonan el canal para mudarse a otras señales. Luis Novaresio, uno de los que se va, no tardó en responder, y en diálogo con Socios del Espectáculo, fue lapidario al bautizar a Majul como "la Liza Minnelli del periodismo".

“El pase de periodistas de La Nación+ a A24 ha desatado todo un revuelo, tanto entre los que se van como entre los que se quedan. Majul no se quedó callado y habló del 'cabaret' en este contexto de cambios, refiriéndose al movimiento interno como si fuera un mercado de pases de fútbol", resumió Rodrigo Lussich en el programa de chimentos.

En su habitual tono polémico, Majul expresó: “El cabaret de La Nación+, de los que desertan y de los que permanecen. Cada vez mejor, más coherente, con menos ruido y menos quilombo… Pero es lógico, porque los equipos dependen de las personalidades. A veces pasa: ruido, cabaret”.

Qué le respondió Luis Novaresio a Luis Majul

El móvil de Socios del Espectáculo no perdió la oportunidad de consultar a Novaresio sobre las declaraciones de Majul. “¿Últimos días en La Nación?”, le preguntaron, a lo que el periodista respondió: “Sí, me quedan nueve programas”. Ante la mención de la palabra “cabaretero”, Novaresio fue contundente y, fiel a su estilo, se permitió el humor: “A mí me gusta el cabaret, lo confieso. Pero si hablamos de los cabarets de los años 20 en Berlín, con Marlene Dietrich, ahí sí me considero cabaretero. O incluso de Rosario, con Rita la Salvaje, que empezó desde abajo. Si ese es el cabaret, entonces soy cabaretero”.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando disparó directamente contra Majul: “Lo quiero mucho, pero es el Liza Minnelli del periodismo. No hay nadie más cabaretero que él. Luis, por favor, escandalizado por el show... ¡Sos Liza! Majul está haciendo cabaret, poniéndole pimienta al asunto, y ahora llega Cristina Pérez para sumarse al espectáculo”.

Novaresio incluso lanzó una imagen que provocó risas en el estudio: “Me lo imagino a Majul con una silla de cabaret, en ligas y un enterito negro, cantando ‘Welcome to cabaret’. Por favor, Majul, ¡dame un año de mi vida por ver eso!”. El periodista cerró la entrevista dejando frases para el recuerdo: “Majul es Liza Minnelli, no hay más vueltas”.

Confirmado: Daniel Vila reveló las figuras que se llevó de TN y LN+ al Grupo América

El 2024 está por terminar y los canales de televisión ya empiezan a delinear cómo será su 2025, año en el que habrá elecciones legislativas, foco principal para aquellas señales con una importante presencia periodística. Ese es el caso del Grupo América, que en las últimas horas confirmó varias de las figuras que serán parte de su programación próximamente. Quiénes llegarán al grupo de medios que comanda Daniel Vila, según el propio empresario.

Los canales de televisión se preparan para encarar el 2025 y el Grupo América ya se aseguró el regreso de varias de sus figuras que habían migrado a LN+ en los últimos años, además de algunas incorporaciones de renombre. En ese sentido, el propio Daniel Vila destacó un regreso rutilante durante una charla con Jorge Fontevecchia: "Es una convocatoria importante la que estamos haciendo, fundamentalmente la incorporación de Juan Cruz Ávila".

"Juan Cruz es parte de mi familia. Estuvo muchos años al frente de América y tenemos la suerte de que vuelva a su casa", agregó Vila sobre el actual director general de LN+, que en su regreso al Grupo América pasará a ser el nuevo CEO. En la parte gerencial, Claudio Belocopitt será el vicepresidente del Grupo y Marta Buchana estará como gerente de operaciones, según contó hace unos días el periodista Pablo Montagna.

Los periodistas que estarán en el Grupo América en el 2025

Durante la entrevista con Fontevecchia, Vila dio detalles de los periodistas que volverán al Grupo América para el 2025 tras su paso por LN+: Eduardo Feinmann, Antonio Laje, Luis Novaresio, Esteban "Pelado" Trebucq y Pablo Rossi. Mientras que los periodistas que el empresario se llevó de TN a su grupo de medios son Nicolás Wiñazki, Sergio Lapegüe y Santiago Fioriti.