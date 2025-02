La ex de Jorge Lanata habló del papelón de Jonatan Viale y anunció lo peor: "Murió"

Qué dijo Sara Stewart Brown sobre el papelón de Jonatan Viale en la entrevista a Milei.

Sara Stewart Brown, exesposa del fallecido Jorge Lanata, reaccionó al escándalo por la entrevista arreglada de Jonatan Viale al presidente Javier Milei en el programa ¿La ves?, en TN, y soltó un inesperado anuncio en redes sociales que nadie se imaginaba. La dura reacción de la mujer ante el papelón que tuvo de protagonista al hijo de Mauro Viale.

Todo comenzó cuando la ex de Jorge Lanata comentó el video de la entrevista de Jonatan Viale a Milei que compartió el periodista de El Destape Ari Lijalad y fue reposteado por la cuenta de LAM, magazine conducido por Ángel de Brito. "¿Qué pasó acá?", disparó la cuenta del programa de espectáculos, despejando el terreno para que Sara Stewart Brown lanzara una categórica sentencia: "Que murió el periodismo". Habrá que esperar a esta noche a las 20 cuando Jonatan Viale saldrá al aire en ¿La ves?, su programa político en TN, para hablar del papelón que protagonizó y está en boca de todos los periodistas.

La picante respuesta de Sara Stewart Brown al video de Jonatan Viale.

El escándalo que salpica al conductor Jonatan Viale empezó horas después de emitida la nota grabada en TN, cuando el periodista de El Destape, Ari Lijalad, publicó la versión que el canal subió a su canal de YouTube, en el que se ven escenas que no salieron al aire. "Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal", dice Milei en un fragmento de la entrevista al hablar de cómo promocionó el proyecto Viva La Libertad y el token $LIBRA. Milei afirmó que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargaría de su asesoría legal frente a las denuncias judiciales.

"Está bien, pero sos el Presidente", contesta el periodista Jonatan Viale. En ese momento, el asesor Caputo interviene y pide interrumpir la grabación, se acerca al Presidente y le dice algo inaudible a su oído. “Claro, te puede traer un quilombo judicial”, dice el periodista, en complicidad con quienes estaban detrás de cámara y el propio Milei. Así, consiente con editar la entrevista y la retoma desde la pregunta anterior.

Luis Novaresio le soltó la mano a Viale tras la entrevista a Milei: "Con Cristina no tuve ningún condicionamiento"

Novaresio rememoró este episodio de su carrera y remarcó que no tuvo ningún condicionamiento ni limitación para entrevistar a la expresidenta. En este sentido, cuestionó a Viale por no haber actuado correctamente cuando Santiago Caputo intervino en plena nota, en un intento para prevenir que Milei hiciera declaraciones perjudiciales. Como si eso fuese poco, el canal editó la nota para no mostrar este momento.

"Con Cristina no tuve ningún condicionamiento. Nosotros pedimos una sola ventaja, una sola condición. Yo tuve la enorme suerte de trabajar en Infobae y propuse que fuera en vivo. La nota fue en vivo, hubo cientos de miles de gestos", comenzó diciendo. En esta misma línea, señaló que la nota "debió haber durado una hora y duró dos" y que no tuvo "ningún condicionamiento para preguntar". "¿Qué hacés frente a una interrupción?", se preguntó, en referencia a la postura que tomó Viale.