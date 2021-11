¿Qué hará Suar? El Trece se hunde y pierde otra figura: "No vuelve hasta que le paguen"

En medio de la crisis de rating, el Trece sigue perdiendo protagonismo y se le caen figuras por falta de pago.

Son momentos difíciles en El Trece y la situación no parece mejorar. A los bajos números de rating también se le sumaron reclamos salariales de parte de sus figuras, una situación que pone en jaque a uno de los tanques del canal. Ahora, una estrella no quiere volver al canal hasta que le paguen.

Se trata de Jimena Barón, quien hace varios días que no aparece en ShowMatch, La Academia, el programa de Marcelo Tinelli que sigue sin levantar cabeza en lo que va del 2021. A los problemas de audiencia ahora se habrían sumado algunos desajustes económicos que generaron el enojo de los jurados.

Días atrás Ángel de Brito publicó un tweet donde reclamó que no estaba cobrando su sueldo en tiempo y forma. "Me gustaría cobrar puntual, ¿a ustedes?", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Ahora, "La Cobra" se sumó a la protesta pero con una actitud mucho más dura. Si bien se hablaba de que se había tomado unas vacaciones, Barón debe volver el viernes 5 de noviembre, pero no lo haría hasta que reciba su pago.

De acuerdo con la información publicada por la cuenta @nachorodriok en Twitter, la cantante anticipó que no regresará a su silla en el jurado hasta que le depositen su sueldo. Mientras tanto Lourdes Sánchez seguirá ocupando su lugar.

Con fin de año a la vuelta de la esquina llegan el momento de tomar decisiones en los canales de cara a la programación del 2022 y es allí donde la figura de Adrián Suar tiene un peso importante ¿Cuáles son sus planes para Showmatch el próximo año?

Sorpresa: una figura de El Trece se bajó de los Martín Fierro

Falta muy poco para que finalmente se realice la ceremonia de los Premios Martín Fierro tras la suspensión por la pandemia de la entrega del año pasado y una de las figuras más importantes de la televisión argentina confirmó que no asistirá. Pía Shaw fue la encargada de dar la triste noticia sobre una histórica figura que tiene varios galardones otorgados por APTRA en su repisa y que era una fija año tras año, pero que esta vez seguirá la ceremonia desde su casa.

El próximo 11 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, en la que se premiará a lo mejor de la televisión abierta argentina del 2020 y el 2019. El evento que contará con la transmisión de El Trece será el regreso para los galardones de APTRA tras la suspensión de la edición del año pasado, debido a la pandemia. En ese sentido, una de las mayores figuras de la televisión argentina confirmó que no será parte de la ceremonia.

"Dijo 'Estoy muy bien, me estoy recuperando'. Me contó que no va a formar parte de los Martín Fierro. Todavía está en su casa, invitó a toda su familia", contó Pía Shaw sobre la charla que tuvo con esta estrella que no será parte del mayor evento de la televisión argentina. Se trata nada menos que de Mirtha Legrand, que viene de estar internada por un problema cardíaco y prefirió no arriesgar su salud, tal como hizo durante toda la pandemia.