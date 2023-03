Qué dijeron en La Peña de Morfi tras la denuncia a Jey Mammón : "Impactados"

Georgina Barbarossa reemplazó al conductor en su puesto en La Peña de Morfi. Jésica Cirio habló sobre la decisión de Telefe en relación a Jey Mammón.

Georgina Barbarossa y Jésica Cirio abrieron la emisión de La Peña de Morfi con un descargo sobre la desvinculación de Jey Mammón del programa tras la denuncia de Lucas Benvenuto. La actriz fue elegida por Telefe para reemplazar al conductor, a quien suspendieron dada la gravedad de la acusación que recibió durante la semana pasada.

"Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos La Peña, un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo", comenzó su descargo Cirio, quien se desempeña como co-conductora del programa desde hace años, cuando Gerardo Rozín era quien llevaba adelante el ciclo. Y agregó: "Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña".

Cirio aseguró que acompaña la decisión que el canal tomó ante esta situación y contó: "Estos hechos lamentables y tristes nos tienen a todos impactados". Por su parte, Barbarossa sumó: "Ustedes saben que la peña es de la gente, nosotros les vamos a dar todo lo mejor: alegría, música e información", sin explayarse demasiado sobre la situación de Jey Mammón.

Qué dijo Georgina Barbarossa sobre Jey Mammón

La conductora de A la Barbarossa habló en una reciente emisión de su programa matutino sobre la noticia que tiene como protagonista a Jey Mammón, de quien es amiga hace años. "Estoy muy angustiada. Estoy triste. Me cuesta mucho comenzar el programa porque tengo un problema muy grande porque lo quiero mucho a Jey. Lo único que espero es que se haga Justicia. Pero, con los chicos no. Que se haga Justicia, solo queda esperar", enunció la actriz de series como Dulce Amor y Viudas e Hijos del Rock And Roll.

La palabra de Nazarena Vélez ante el caso de Jey Mammón

"Estoy shockeadísima. Yo lo quiero mucho a Jey. Lo quiero mucho de verdad. Desde sus comienzos, cómo la rema con su familia, con su mamá, con su papá… Lo quiero mucho. Lo que la remó para estar donde está. El domingo le escribí. Yo festejando el comienzo de La Peña de Morfi y ahora enterarme de una cosa así, me lamenta. Es muy doloroso", enunció la mamá de Barbie Vélez pero aseguró que siempre está del lado de los chicos, a pesar de su estrecho vínculo con el denunciado.