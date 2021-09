Preocupación por la salud de Viviana Canosa: "El médico me lo dijo"

Viviana Canosa atraviesa un delicado momento de salud. Qué fue lo que le dijo su médico personal luego de atender a la conductora de A24.

Viviana Canosa está afrontando un mal momento de salud. La conductora de A24 se ha ausentado de la televisión desde el pasado 13 de septiembre, pocas horas después de que se celebraran las elecciones PASO. Y pese a que ha trascendido poco de lo que le ocurrió, lo cierto es que en las últimas horas sus comentarios en Twitter generaron preocupación. Es que la periodista contó que recibió a un médico en su casa y reveló qué fue lo que le dijo.

"¡Bendiciones a todos! Muchas gracias por tanto amor. Los amo", expresó el pasado domingo 26 de septiembre en un tuit. Luego, y misteriosamente, compartió una canción titulada "Ave María". Aun así, lo más llamativo fue la última publicación que Canosa escribió y que tiene que ver con la actualización de su estado de salud.

"Se acaba de ir mi médico", comenzó escribiendo Viviana Canosa. Y señaló el alarmante diagnóstico que le dio su médico personal: "Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas". Luego, y para mantener la tranquilidad de sus seguidores, aseguró: "¡Ya falta menos! Los quiero y los extraño. Nos vemos muy pronto!".

Viviana Canosa se ausentó de la TV desde el día de las PASO 2021.

Los misteriosos tuits de Viviana Canosa en los que habló sobre su estado de salud

El violento robo que sufrió Viviana Canosa el días de las elecciones PASO 2021

Viviana Canosa sufrió un robo el día de las elecciones PASO 2021, en el que terminó con algunos golpes. En su regreso a la TV, que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, compartió las consecuencias que le dejó aquel mal momento: "Tengo los dos pies absolutamente vendados. Igual me puse las botas y voy a hacer el programa. Ayer venía muy entusiasmada y feliz para hacer el programa a la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies". Y agregó: "Ustedes saben que venía con mis pies operados así que vi las estrellas. Me duele todo el cuerpo. No pude ir ayer. Por zafar me fui para atrás y casi me doy la cabeza contra el cordón".

El desconcierto de Novaresio por la salud de Viviana Canosa

Teniendo en cuenta que se sabe poco acerca de la salud de Viviana Canosa, Luis Novaresio -compañero de la conductora en A24- fue entrevistado por Ángel de Brito, quien le hizo consultas acerca de la situación en la que está la conductora. El periodista del programa "Dicho esto", opinó: "Creo que tiene laringitis, pero no estoy seguro".

Como si fuera poco, Novaresio reveló: "Le mandé dos mensajes preguntándole cómo estaba, pero no me los contestó". Por el momento, el programa Viviana con vos (A24) está siendo conducido por Campolongo, uno de los panelistas de la conductora macrista.