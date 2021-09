La verdad detrás de los faltazos de Viviana Canosa en A24

La conductora tendría una fuerte interna con sus compañeros de canal. Viviana Canosa no acude a su programa desde hace días.

Viviana Canosa se encuentra en medio del ojo público por las inesperadas ausencias de la periodista en su ciclo diario de televisión. El domingo, la locutora tuvo un inconveniente con un motochorro y debió ser atendida por un médico. De esa manera, se alegó que ese era el motivo de sus faltas al ciclo, pero recientemente se conocieron nuevos datos sobre una supuesta interna entre Canosa y sus compañeros.

El colegio al que Martina, la hija de Viviana Canosa, asiste tuvo contagios masivos de coronavirus y, como consecuencia, la niña se encuentra aislada en la casa de la conductora de televisión. Esta realidad habría provocado grandes resquemores entre los compañeros de la periodista, porque ella no dejó de acudir al estudio por ese motivo. Una de las figuras de A24 que más molestas estarían es Luis Novaresio, quien hace el pase todas las noches con Canosa, quien podría haber asistido al programa con coronavirus.

“Volvemos a ponernos en contacto para informarles que se han detectado 18 nuevos casos positivos de Covid-19 en los últimos cuatro días en nuestra Escuela Primaria, sede Belgrano, sumando una totalidad de 61 alumnos y alumnas que se encuentran actualmente afectados y transitando el período de aislamiento”, se informó desde el colegio ORT, al que Viviana Canosa envía a su hija todos los días.

Ángel de Brito sobre su enemistad con Viviana Canosa

En su programa radial, Ángel de Brito recordó su pelea con Viviana Canosa y detalló cómo se originó el conflicto. “Esta anécdota la conté muy pocas veces, o nunca creo. Y bueno, si la dije la repito porque el público se renueva. Yo ya trabajaba en el Bailando: hacíamos las notas, el back, y surge la posibilidad de hacer un reality que era como un casting para elegir al mejor bailarín, que tenía como premio que se iba a sumar al Bailando de la temporada siguiente. Se llamaba Soñando por Bailar, y el primer jurado lo integrábamos Marcelo Polino, Celina Rucci, que era la última ganadora del Bailando, Reina Reech y yo”.

“Lo iba a conducir Solita Silveyra. Yo arreglé y dije 'sí, me encanta todo el equipo, es genial'. Pero que pasó: un día me llaman y me dicen 'Mirá, Solita se cayó y al programa lo va a conducir Viviana Canosa'. ¡Canosa, que me había echado, no sé, hacía un año, y con la que nunca más habíamos hablado! Imaginate”, siguió y remató: “Hicimos cuatro o cinco meses de éxito, porque el programa anduvo brutal, y nunca nos dirigimos la palabra. Ella intentaba e intentaba porque tenía cola de paja, pero no lo logró”.