Polémica en el Bar: América TV tomó una drástica decisión que no le gusta a Iúdica

El ciclo que conduce Mariano Iúdica saldrá a las 19:00 y a las 23:45 en la pantalla de América TV.

América TV terminó de definir su grilla vespertina y nocturna y uno de los grandes perjudicados por los cambios fue Polémica en el Bar, el ciclo conducido por Mariano Iúdica. A partir del lunes 13 de septiembre el programa tendrá doble emisión en horarios donde no hay mucha actividad de televidentes, impidiendo una mayor pérdida de rating.

El programa conducido por Mariano Iúdica y producido por Gustavo Sofovich saldrá al aire a de 19:00 a 20:00 y de 23.45 a 1:00. "La primera edición va a tener más actualidad y la de la noche, va a ser un loquero... seguramente", adelantó el conductor en diálogo con Noticias Argentinas.

Además, el ciclo creado por Gerardo Sofovich seguirá con la mesa formada por Chiche Gelblung, Marcela Tauro, Matías Alé, Flavio Azzaro, Andrea Campbell, Gastón Recondo y Adrián Cormillot y la participación humorística de Pachu Peña, Nazareno Mottola, Claudio Rico, Roberto Peña y Gladys Florimonte.

La salida de Horacio Cabak y el escandaloso paso de Alexander Caniggia

En las últimas semanas hubo algunas bajas. La primera fue la de Horacio Cabak, quien a principios de junio, en medio del escándalo familiar que protagonizó cuando su esposa, Verónica Soldato, sacó a la luz supuestas infidelidades. "Polémica tiene 58 años en los que han pasado cientos de personas y cada uno ha dicho lo que ha querido, porque el programa dice lo que quiere. Llegó un momento en el que él se sentía incómodo, la mesa se sentía incómoda por no poder tocar ciertos temas. Lo mejor era tomar distancia", le explicó Sofovich a la agencia Noticias Argentina y aseguró que la salida del exmodelo se dio "de común acuerdo". "Somos una gran familia en la que todos vamos y venimos. Hoy se da así, pero Horacio es parte de esta familia", agregó.

Pero Cabak salió a desmentir sus declaraciones a través de sus redes sociales. "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple", fue el primero de una catarata de mensajes. "Cuando planteas que estás harto de que hagan de tu vida privada un reality show. Cuando te llaman por teléfono para echarte pero después dicen que fue de común acuerdo. Cuando te quejas de la falta de respeto de ser juzgado todas las noches en tu lugar de trabajo por cuestiones de la vida privada", continuó su descargo.

Luego de las acusaciones cruzadas, la mesa volvió a estar en calma hasta hace poco, cuando Alexander Caniggia tuvo un paso fugaz por el programa. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia tuvo varios cruces con sus compañeros y la tensión llegó a tal punto que la producción decidió que no siguiera. Por su parte, el ex participante de MasterChef Celebrity asegura que solo había firmado contrato por un mes porque va a lanzarse como cantante.