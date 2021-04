Dady Brieva estuvo en el programa de Mariana Fabbiani y no esquivó los temas más polémicos en su mesa. Al momento de hablar de las tensiones que hay en medio de las nuevas medidas por la segunda ola de coronavirus, la conductora quiso indagar en el rol de los medios de comunicación en medio de una pandemia y causó la risa del humorista.

“Bueno. Me hacés acordar a Mirtha Legrand. '¿Y por qué sos kirchnerista si se robaron todo?'”, exclamó el actor por la pregunta que le hizo Mariana, para luego hacer gesticulaciones de almorzar efusivamente, dado que se encontraban en la mesa del estudio. “Por lo menos todavía no te serví la comida”, le respondió Fabbiani al integrante de Midachi, que siguió “picante” diciendo que estaba dispuesto a “ir al barro”.

“Vamos al barro. No me puedo hacer el bol...”, insistió Brieva, para luego, más serio, dar su punto de vista. “La información hay que ver de qué lado la mostrás. Tiene que ver eso. Hay una información dirigida de un lado y del otro, y eso también tiene que ver y es lo que hay”, comenzó el humorista.

“De todas maneras, no creo que sea una cosa de 'nos ponemos todos de acuerdo y gancho, gancho, gancho'. Me parece que se están discutiendo cosas muy fuertes de un grupo que cree que es de una manera y otro que cree que es de otra. No hablamos de vino tinto o blanco o de si hay presencialidad o no”, sostuvo Dady con respecto al enfrentamiento entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por las clases en las escuelas.

Cuando Mariana Fabbiani le preguntó a Brieva si cree que se está discutiendo el proyecto de país o las PASO, Brieva contestó: “Tiene todo que ver con todo, qué sé yo”.

¿Mariana Fabbiani será la sucesora de Mirtha Legrand?

La comparación de Dady llegó en un momento de suma tensión en El Trece, donde se está viviendo una verdadera guerra producto de un conflicto entre Nacho Viale y Adrián Suar. Al parecer, este último está muy molesto por lo que en el canal evalúan una posibilidad que, a priori, nadie tenía en mente: reemplazar a la joven conductora.

Conscientes de que la batalla por el rating con Telefe es sumamente dura, Suar pretende que Mirtha esté cuanto antes en El Trece. De todas formas, y de acuerdo a lo que indicaron en Intrusos, el reconocido productor del canal tiene una tensa relación con Nacho Viale, encargado de producir el ciclo que hoy conduce Juana Viale. Por esto mismo, los directores barajan la posibilidad de rescindir el contrato de dichos protagonistas y llamar a otra conductora para tomar el lugar de "Juanita" y, en consecuencia, de la diva.

El Trece quiere que Mariana Fabbiani reemplace a Mirtha Legrand

En medio de este conflicto, surgió la posible sucesora de Juana Viale y Mirtha Legrand en la conducción: Mariana Fabbiani. Según aseguró Adrián Pallares, periodista de Intrusos, en las últimas horas tomó fuerza la idea de que pueda hacerse cargo de la conducción de los programas del mediodía: "Ella hace prácticamente almuerzos y arrancó muy bien. Hace Almorzando con Mirtha Legrand aggiornado a su estilo. Esto habilita que de alguna manera digan 'mirá, Nacho, si tenés tanto problemas con los cortes y las películas los fines de semana, la verdad que a Mariana le sale excelente y mide'".