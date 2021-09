¿Peleas en Bake Off? Dolli Irigoyen y la disputa con Damián Betular: "No se puede"

Dolli Irigoyen se refirió a los crecientes rumores de su pelea con Damián Betular en Bake Off 2021 en Argentina. "No se puede imitar ni competir", señaló.

La nueva temporada de Bake Off Argentinaf por Telefe tiene como protagonistas en la previa al estreno a Dolli Irigoyen y Damián Betular, ya que crecen los rumores de una supuesta pelea entre ambos jurados durante los ensayos y los programas que ya se grabaron. "No se puede imitar ni competir", señaló ella cuando fue consultada al respecto en la entrevista con el portal especializado Diario Show. “No entiendo, para nada competimos... Nos ponemos de acuerdo y nos matamos de risa", profundizó para desmentir así los trascendidos de las últimas semanas.

Según comunicó Rodrigo Lussich, el periodista y conductor de Intrusos por América TV, la disputa entre los dos se habría dado por "quién es el que habla o se destaca más a la hora de darles la devolución a los participantes". Sin embargo, Dolli Irigoyen aseguró que no es así y lo explicó de manera contundente. “Número uno: conozco a Damián desde que arrancó en la pastelería y trabajó conmigo, hemos viajado juntos y dimos clases. Lo adoro, es alguien que ha tenido un crecimiento, tiene chispa y es inigualable. Es un don natural, Damián hay uno solo”.

"No siento que haya una competencia. Nos llevamos bien, nos queremos mucho y nos súper respetamos. Nos conocemos desde hace años, no es un vínculo nuevo. Yo estoy feliz de estar con ellos. Habría que preguntarles a ellos, yo no sentí que hayamos estado en desacuerdo o que alguien haya hablado por encima del otro. Si pasó, no lo noté”, completó la reconocida chef de 69 años, quien cuenta con varios miles de seguidores en sus redes sociales oficiales.

Dolli Irigoyen habló sobre su participación en Bake Off 2021

Una de las encargadas de evaluar las delicias que elaborarán los concursantes en el reality show de pastelería de Telefe se definió a sí misma y detalló sus expectativas de cara al exitoso ciclo de la televisión abierta: “Esta nueva temporada, que para mí es la primera, viene con todo porque es un programa diario con eliminación los domingos, eso lo hace mucho más atractivo. Yo estoy súper cómoda y contenta de que me hayan convocado".

Dolli Irigoyen y Damián Betular serán dos de las estrellas de Bake Off, por Telefe.

Por último, Dolli Irigoyen deslizó cuáles serán los perfiles de los competidores en el envío gastronómico: “Hay gente del interior del país que trae su propia historia, muchos jóvenes con habilidad, así que va a ser muy interesante y entretenido. Soy adicta a los programas de cocina y me resulta interesante todo lo que tiene que ver con la pastelería. También me gustaba ver las devoluciones del jurado, así que ahora tengo una gran responsabilidad”.

Cuándo empieza Bake Off Argentina 2021

La nueva edición de este año tendrá su estreno el lunes 13 de septiembre desde las 22.30 por Telefe, según anunció oficialmente el propio canal. El complejo objetivo será alcanzar los 30 puntos de rating, ya que por ejemplo la segunda temporada de MasterChef llegó a los 27.3 de promedio y la primera hizo 26.9, mientras que La Voz Argentina tocó los 25.6.

Además, el gran final está estipulado para el domingo 7 de noviembre.

Los días y horarios de Bake Off Argentina 2021

Como reemplazará directamente a La Voz en la grilla de la programación, entonces sería en principio de domingos a jueves desde las 22.30.

Bake Off 2021: ¿quién será la conductora y los jurados del programa?

La conductora será nuevamente Paula Chaves, al igual que en las temporadas anteriores, mientras que el jurado estará compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen.