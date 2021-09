Otro "caso Samanta" en Bake Off: todavía no empezó y ya hay escándalo

Faltan pocos días para el arranque de la tercera temporada de Bake Off y usuarios de las redes sociales estallaron en contra de una participante.

¿La nueva Samanta? Todavía no arrancó Bake Off y ya hay una participante que está dando que hablar.

Bake Off Argentina, el reality show de cocina de Telefe, estrenará su nueva temporada el próximo lunes 13 de septiembre. Esta vez, en el jurado estarán Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, y será conducido por Paula Chaves. A días del comienzo las redes sociales alertaron que una de las 14 participantes tiene experiencia en emprendimientos de pastelería y se desató el escándalo entre usuarios indignados por la situación, que rápidamente asociaron con el fraude de Samanta Casais (segunda temporada).

Lo cierto es que desde las redes los seguidores de la twittera @xpawsi -de nombre Paula-, quien tiene un emprendimiento de pastelería la detectaron en la promoción que está emitiendo el canal a modo de adelanto. Una vez que los seguidores de la repostera, que ofrece sus tortas y cupcakes desde la cuenta de Instagram @dolmilcinco2005, la vieron en pantalla literalmente enloquecieron y no pararon de preguntarle.

Paula se limitó a twittear "Chicos banquen que no sé si puedo confirmar (?) tengo que hablar con mis abogados. Pero sí, nos vemos el 13 y vayan siguiendo mi canal de Twitch que se vienen cositas", dando a entender que efectivamente es ella a quien vieron en la promoción del reality más dulce de la televisión argentina.

Ya en el mes de julio pasado, la repostera había anunciado que se había inscripto en el concurso junto a una foto de una mega torta con temática de la serie Dr Who: "Ya completé el formulario y subí mi video para Bake Off Argentina haciendo esta torta ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe. Gracias", anunció.

Desatada la polémica, lo que causa revuelo en muchos seguidores del certamen es que la producción haya aceptado como participante a una persona que hace pastelería y comercia con ello. Porque el reglamento del programa de Telefe es más que claro: los participantes del concurso no pueden tener experiencia en la pastelería y tampoco pueden tener ningún trabajo o vínculo parecido relacionado a la gastronomía.

Por qué la participación de Paula es legal

Pero su participación tal parece que es completamente legal, dado que en el dichoso reglamento del reality hay una aclaración con relación a este tema, sobre todo después del escándalo de Samanta Casais. Y esa aclaración del reglamento dice que los participantes no pueden tener trabajo alguno relacionado con la pastelería como su ingreso principal. Y Paula trabaja como empelada administrativa, lo que la habilita para poder participar del concurso y demostrar todo lo que saber hacer.

De hecho, en las últimas horas cuando en la red social del pajarito comenzó a desatarse el escándalo, la futura concursante de Bake Off se encargó de aclarar "yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos. No tenía que ser mi principal ingreso nada más. Es todo legal"

