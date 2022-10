Paula Cháves y la verdad de su pelea con Zaira Nara: "Me rompe las pelotas"

Paula Cháves habría cruzado muy fuerte a su amiga Zaira Nara por un explosivo motivo y la relación estaría lejos de ser buena.

En Socios del espectáculo revelaron que la longeva amistad de Paula Cháves y Zaira Nara habría llegado a su fin por un explosivo motivo. "No me cae bien", habría asegurado la esposa de Pedro Alfonso, según contó Rodrigo Lussich en el ciclo que conduce por El Trece.

A fines de septiembre, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen tras 8 años juntos y en medio de fuertes rumores de crisis. La conductora y modelo pasó las últimas semanas divirtiéndose con su hermana Wanda, quien se encontraba en Argentina grabando ¿Quién es la máscara?, según mostraron ellas mismas en redes sociales.

De todos modos, Zaira ya estaría nuevamente en pareja con un reconocido deportista y fue precisamente eso lo que habría provocado el fuerte enojo de Paula Cháves. Es que el nuevo novio de la menor de las Nara sería nada menos que el polista Facundo Pieres, con quien Cháves mantuvo una relación de casi un año en el 2009, poco antes de empezar a salir con Pedro Alfonso, con quien tiene tres hijos.

"Esto arranca hace tiempo, en marzo, cuando acá dimos la primicia de que Zaira se escribía con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves. Cuando él le habla, lo primero que hace Zaira es contarle a Pau y a Jakob", comenzó contando Paula Varela en Socios del espectáculo. En principio, la respuesta de Cháves fue positiva, según la misma panelista.

"La respuesta de ella fue 'amiga, no pasa nada. Ya pasó tiempo y es más, dale celos con él a Jakob'. Zaira sintió que Paula le abrió las puertas. Lo que nadie se esperaba era que su vínculo con Facundo Pieres continuara, porque ella seguía enamorada de Von Plessen", agregó Varela. Pero cuando Zaira le contó a su amiga que seguía charlando con el polista, Cháves se enojó.

Entonces, la panelista de Socios del espectáculo reveló la durísima frase con la que Paula Cháves enfrentó a Zaira Nara: "'Me rompe las pelotas. Me molesta que estés con un ex mío'. Ellas son muy amigas y es más, Zaira es la madrina de una de las nenas". Si bien ninguna de las dos hizo declaraciones al respecto por el momento, lo cierto es que la relación estaría muy lejos de estar en buenos términos.

La dramática experiencia paranormal de Paula Chaves

De acuerdo a lo que precisó, Paula Chaves estaba haciendo su primer trabajo como doula -asistente profesional para el trabajo de parto que brinda apoyo emocional y físico- justo al mismo tiempo de que su abuelo murió. "Cuando falleció mi abuelo venía de acompañar y asistir el primer parto. Fue la primera experiencia desde que me vengo preparando para asistir partos, acompañando", comentó.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Paula consideró que presenció una experiencia paranormal: "Mi abuelo se estaba yendo en ese momento exacto en el que otra vida estaba naciendo, sentí que el tiempo se detuvo, que se abrió un portal".

De hecho, Chaves señaló cómo fue que se enteró de la muerte de su abuelo "Kaki". "Solo acompañaba a esa mujer y veía como el tiempo se frenaba para dar lugar a la vida, cuando se terminó todo, recién ahí, salí y tenía 16 llamadas perdidas", relató. Y aseguró: "Y Delfi (NdeR: su hermana) me mandó un mensaje que decía 'acabás de ver nacer a la reencarnación del abuelo'...".