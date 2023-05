Paula Chaves reveló la peor parte de su pelea con Zaira Nara: "Nunca"

La picante pregunta sobre Zaira Nara que Paula Chaves no quiso responder

Paula Chaves y Zaira Nara se distanciaron hace un tiempo después de más de una década amistad, algo que sorprendió a todo el espectáculo ya que tenían una relación muy cercana y familiar. Lo cierto es que en un móvil para LAM, la conductora se mostró muy sensibilizada con la situación que atraviesa la relación y prefirió no responder a una pregunta puntual.

"A me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta", explicó Chaves. Luego, contó cuándo ocurrió el quiebre. "Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", reconoció.

En cuanto le consultaron sobre la posibilidad enmendar las diferencia, la esposa de Pedro Alfonso sostuvo: "No sabría decírtelo, no me interesa decir 'está todo bien, no pasa nada y está todo bien'... soy auténtica y se me nota, me duele y no se que va a pasar. Como las relaciones amorosas tienen impasses o tiempos, creo que la amistad es lo mismo, y la vida es así. No puedo decirte si es determinante o no".

Pero el momento de mayor incomodidad se dio cuando Estefi Berardi le preguntó sobre el rol de Zaira como madrina de Filipa, lo que conmovió a la nueva figura de El Trece. "¿Cómo es Zaira como madrina? ¿Quiere verla a tu hija? ¿O te habla para eso?", le consultó la panelista de LAM. Y Paula respondió: "Entrar en detalles, Estefi, no. No por hacerme la misteriosa, prefiero que quede en el ámbito privado nuestro. Hay cosas que no me gusta hablar, para que no se sigan diciendo".

"Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo", agregó. Tanto Àngel de Brito como sus angelitas notaron que la pregunta dejó movilizada a Chaves y prefirieron no seguir ahondando en el tema.