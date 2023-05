El insólito fallido que expuso a Zaira Nara por su alejamiento de Paula Chaves: "La mato"

La modelo quedó expuesta en medio de un vivo con Wanda Nara. Zaira se refirió a su supuesta pelea con Paula Chaves.

Zaira Nara estuvo en un vivo en Instagram con su hermana Wanda y leyó una pregunta del público que la expuso en relación a su alejamiento de Paula Chaves. El amorío entre la menor de las Nara y Facundo Pieres, ex de Chaves, habría hecho que la estrecha amistad de las modelos se viera afectada.

"¿Por qué estás con alguien que fue pareja de?", soltó Zaira sin terminar de leer la frase, en alusión a una consulta de un usuario que estaba viendo a las hermanas en el vivo. Todos entendieron que se refería a Paula Chaves, dada la masividad del escándalo después de su romance con Pieres.

Ese imprevisto sirvió para que la exconductora de La Cocina del Show diera a conocer cuál es su situación sentimental con el polista, ya que hubo muchas especulaciones en las últimas semanas al respecto. "Yo no estoy con nadie", soltó y de esa manera aseguró que ya no se encuentra en pareja con el ex de la madre de su ahijada. "Ella misma leyó la pregunta. Si lo hubiera hecho yo, me mata", añadió Wanda entre risas. Y su hermana retrucó: "¡La mato!".

"Hay cosas que no son para responder por un vivo de Instagram, pero para mí siempre está primero la amistad. La amistad siempre es lo más importante. Sobre todo cuando es una amistad del corazón", continuó su descargo la menor de las Nara. Y cerró: "Me parece que uno siempre quiere la felicidad de sus amigos. Yo siempre priorizo la felicidad de mis amigas".

La palabra de Paula Chaves sobre su relación con Zaira Nara

"A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta", comenzó su descargo Chaves en LAM, ante una consulta de Ángel de Brito y sus panelistas. Y agregó: "Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí. Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas".