Lula y Orsi se reunieron por primera vez, con eje en el Mercosur y el acuerdo con la UE

Brasil y Uruguay comenzaron a acercar posiciones en el Mercosur y respecto del Acuerdo con la Unión Europea. El primer paso se dio la mañana de este viernes, en Brasilia, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió al electo mandatario uruguayo, Yamandú Orsi. "Como Mercosur y como región somos optimistas en la posibilidad de seguir estrechando lazos con otras regiones y fundamentalmente con Europa", afirmó el uruguayo a periodistas tras el encuentro en el Palacio de Planalto.

Tras imponerse en las elecciones del pasado 24 de noviembre, Orsi recibió el llamado de Lula y las felicitaciones correspondientes vía diplomática y redes sociales. "Brasil y Uruguay seguirán trabajando juntos en el Mercosur y en otros foros por el desarrollo justo y sustentable, por la paz y en pos de la integración regional", escribió el brasileño tras considerar el regreso del Frente Amplio al poder como una victoria para "toda América Latina y el Caribe".

Más allá de que Lula viajará a Uruguay la semana próxima para la Cumbre del Mercosur, Orsi decidió viajar a Brasilia para dar cuenta del estrecho lazo que los une ante una Argentina con Javier Milei a la cabeza que se presentará díscola ante los intereses del bloque. En ese contexto, Lula y Orsi conversaron sobre temas sociales, así como "los desafíos del Mercosur y la convicción de que Uruguay es muy importante para Brasil", según un comunicado del equipo del presidente electo uruguayo.

Además, se manifestó "optimista" acerca de la posibilidad de cerrar de una vez el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que en esta semana se discutió con negociadores de ambas partes en la capital brasileña, que tiene especial resistencia en Francia, Italia y Polonia.

En ese aspecto, aseguró que Uruguay "quiere ser protagonista en este Mercosur y no perder la oportunidad en un mundo tan impredecible y tan cambiante". Mientras que Lula se manifestó unos días atrás: "Los franceses no quieren el acuerdo, pero no deciden nada. Quien decide ahora es la Comisión Europea, es (la presidenta) Ursula von der Leyen, quien tiene la competencia para hacer el acuerdo", dijo el mandatario durante una reunión con industriales para minimizar esa posición.

Las negociaciones del acuerdo entre la UE y el Mercosur se han alargado por más de dos décadas y en el último año se estancaron debido a las nuevas exigencias medioambientales de los europeos. Sin embargo, tanto la Comisión Europea y gobiernos como el de España, de un lado; y países como Brasil, del otro, apoyan la firma del tratado cuanto antes.