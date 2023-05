El tajante mensaje de Paula Chaves a Telefe tras volver a El Trece: "No pasa"

Paula Chaves hizo un fuerte descargo tras su regreso a la pantalla de El Trece para conducir un nuevo programa. La conductora envió un duro mensaje sobre su salida de Telefe y lanzó una advertencia de cara al futuro.

Paula Chaves tomó la fuerte decisión de cambiar de pantalla de TV. La famosa conductora, y esposa de Pedro "Peter" Alfonso, se refirió a su salida de Telefe y lanzó un contundente mensaje sobre su traspaso a El Trece, donde comanda un nuevo programa por el que Adrián Suar apuesta muy fuerte.

Luego de comenzar con las grabaciones del reality Pasaplatos Famosos, que tendrá su estreno este lunes 22 de mayo, Chaves dialogó acerca de su adiós al canal de las tres pelotitas, donde su última experiencia fue Bake Off Argentina. "No puedo entender a esa gente que se sorprende porque cambiás de pantalla", sostuvo, molesta por lo que se generó en los medios y las redes tras su traspaso a El Trece.

En charla con Clarín, la modelo y presentadora de TV trató de quitarle dramatismo al asunto y manifestó: "Somos conductores, podemos laburar en un lugar, en otro, no pasa nada, no traicionás a nadie". En tanto, Paula advirtió que no descarta la idea de volver a Telefe en el futuro: "Esto que estoy por hacer no significa que no pueda volver. De hecho, trabajé un montón en ese canal, pero yo arranqué en El Trece".

Por otra parte, la mujer de 38 años contó qué fue lo que la sedujo del nuevo programa de Suar en El Trece: "Me entusiasmé con este proyecto, porque es corto: son diez emisiones de competencia y luego una final, que seguramente se hará un domingo". Y agregó: "En total son once días y eso me permite estar en el medio, mientras sigo con el teatro y con mi vida, que es como la de cualquier otro".

Paula Chaves condujo Bake Off en Telefe.

De qué trata Pasaplatos Famosos, la nueva apuesta de El Trece con Paula Chaves

El nuevo programa de El Trece, que será conducido por Paula Chaves, es sobre cocina y se estrena este lunes 22 de mayo. La idea del ciclo es elegir al mejor cocinero del certamen por medio un grupo de exigentes jurados, formato muy similar al de MasterChef Argentina (Telefe), que está comandado por Wanda Nara.

El ciclo Pasaplatos Famosos, que será muy similar al que actualmente conduce Carina Zampini, tendrá a 16 famosos compitiendo en el reality y durará tan sólo dos semanas.

Paula Chaves contó la verdad de su relación con Zaira Nara

Luego de las especulaciones y las polémicas en las que estuvieron involucradas, Paula Chaves rompió el silencio y aclaró cómo está su relación con Zaira Nara. Ambas modelos son amigas hace muchos años, sin embargo, en el último tiempo se mostraron muy distanciadas y la ex conductora de Bake Off salió a aclarar la situación.

En diálogo con el móvil de LAM, Chaves habló a fondo de sus nuevos proyectos laborales, pero no pudo esquivar el tema relacionado a Zaira. Precisamente, el vínculo entre ambas empezó a desgastarse cuando se conoció que Nara había empezado a salir con Facundo Pieres, ex de Chaves. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación", empezó por decir con gran tristeza.

En este marco, profundizó: "No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta". Además, se sinceró y confesó que están distanciadas desde hace casi un año. "Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir", reveló.

Más allá de este dolor, Chaves manifestó su deseo de reconciliarse: "Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí. Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas". Por último, sentenció: "Si lo hablamos, por mucho tiempo. Venía de hace un tiempo, más allá de su nueva relación".