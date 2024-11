Messi y Scaloni encabezan la larga lista de argentinos para los premios The Best Lionel Messi y Lionel Scaloni, junto a varios jugadores de la Selección son candidatos a ganar el premio The Best de la FIFA. La larga lista de argentinos a los que se sumaron dos golazos para participar por el Puskás.

29 de noviembre, 2024 | 10.54 Messi y Scaloni encabezan la larga lista de argentinos para los premios The Best. Se termina el 2024 y la gala del premio The Best de la FIFA que tendrá lugar en enero del 2025 está cada vez más cerca. Las listas correspondientes a los candidatos ya están publicadas y tanto Lionel Messi -lo ganó tres veces- como Lionel Scaloni -lo ganó en 2022- son los principales referentes de sus categorías como mejor jugador y técnico, respectivamente. A su vez, completan la misma varios integrantes de la Selección Argentina y se suman dos argentinos autores de golazos que se perfilan para ganar el Puskás, entre los que está Alejandro Garnacho. En total son 10 los representantes de nuestro país que sueñan con levantar dicho trofeo y varios de ellos son tanto bicampeones de América como del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, algunos nombres sorprendieron a pesar de que tuvieron un buen desempeño durante la temporada. Es el caso de Germán Cano, goleador del Fluminense, Luciano Acosta -exhombre de Boca que juega en el Cincinatti de la MLS- y Thiago Almada, actualmente en Botafogo. A su vez, Walter Bou también forma parte de la lista por un gol inolvidable en Lanús contra Tigre. Los candidatos argentinos para ganar el premio The Best y el Puskás Lionel Scaloni (mejor entrenador).

Lionel Messi (mejor jugador y mejor delantero).

Emiliano "Dibu" Martínez (mejor arquero).

Nicolás Otamendi (mejor defensor).

Luciano Acosta (mejor mediocampista).

Thiago Almada (mejor mediocampista).

Lautaro Martínez (mejor delantero).

Germán Cano (mejor delantero).

Alejandro Garnacho (premio Puskás).

Walter Bou (premio Puskás). Los nominados al mejor arquero para el Premio The Best de la FIFA. Los nominados al mejor defensor para el Premio The Best de la FIFA. Los nominados al mejor mediocampista para el Premio The Best de la FIFA. Los nominados al mejor delantero para el Premio The Best de la FIFA. Los nominados al mejor técnico para el Premio The Best de la FIFA. Los nominados al mejor jugador del año para el Premio The Best de la FIFA. Los 11 candidatos para ganar el premio Puskás Alejandro Garnacho (Everton vs. Manchester United).

Walter Bou (Lanús vs. Tigre).

Al Haydos (Qatar vs. China).

Michael Chirinos (Costa Rica vs. Honduras).

Yassine Benzia (Argelia vs. Sudáfrica).

Federico Dimarco (Inter vs. Frosinone).

Mohammed Kudus (West Ham vs. Friburgo).

Omedi (KCCA vs. Kitara).

Terry Antonis (Melbourne City vs. Western Sydney Wanderers).

Philogone (Rotherham United vs. Hull City).

Onauchu (Trabzonspor vs. Konyaspor). Los nominados al mejor gol para el Premio Puskás de la FIFA. El Premio The Best al once ideal de la FIFA Los hinchas tendrán la posibilidad de votar a través de la página web de la FIFA para armar tanto el once ideal masculino como el femenino de acuerdo a los nominados. En una lista de 77 futbolistas integrada por 22 defensores, 22 mediocampistas, 22 delanteros y 11 arqueros, los simpatizantes podrán elegir a sus favoritos colocándolos en una formación predefinida para formar un equipo. Las votaciones serán posibles hasta las 23:59 del martes 10 de diciembre. En cuanto a las mujeres, también estará en juego por primera vez el Premio Marta, al mejor tanto femenino. El mismo hace honor a la leyenda brasileña, una de las mejores jugadoras de la historia, que continúa en actividad y ya ganó varios títulos en los clubes que jugó, además de los torneos internacionales con la Selección de Brasil tales como la Copa América en 3 ocasiones y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en República Dominicana 2003. TWITTER

