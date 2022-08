El drama de Paula Chaves por su hija: "Qué difícil"

Paula Chaves causó conmoción en Instagram tras dar a conocer el problema que transita por su hija Filipa. El fuerte descargo que realizó la presentadora de Telefe.

Paula Chaves hizo un fuerte descargo en Instagram sobre el angustiante momento que vive a raíz de lo que ocurre con Filipa (2 años), la hija menor que tiene junto Pedro "Peter" Alfonso. La reconocida conductora de Telefe compartió sus sensaciones y causó conmoción entre decenas de sus seguidores.

"Lactancias eternas...",escribió Chaves, a modo de introducción y en referencia a la situación que transita con su hija. Luego, se sinceró sobre lo que le ocurre en esta etapa de su vida: "Qué difícil es encontrar la coherencia entre querer amamantar hasta los 12 años jajajaja y querer dormir".

En tanto, la presentadora de TV confirmó que ya no buscará tener un nuevo hijo junto a Pedro Alfonso: "Se me hace difícil a veces sostener la lactancia y más sabiendo que Fili será la última...". Y marcó los motivos por los cuales extrañará amamantar a un hijo: "Se me mueven muchas cosas internas... el saber que ya no voy a tener más bebé, el querer que ella siga siendo bebé, el disfrutar cuando toma, pero a la vez no dar más cuando me demanda sin parar...".

"Es muy difícil, como la maternidad en sí... esas contradicciones que se me presentan a diario... amarlos y querer disfrutarlos 24x7... y el querer que se hagan las 20.30 para que estén todos dormidos y la casa en silencio...", añadió Paula, quien en la publicación subió una foto amamantando a Filipa.

La mujer de 37 años se mostró agradecida por los mensajes de aliento que recibe de sus seguidores y por el apoyo de las personas de su entorno: "Me gusta compartir mi experiencia con ustedes porque me hace muy bien leerlas". Gracias a mi red de mujeres Hermosas que me sostienene y en especial a @romilopezlactancia y @danilactancia por escucharme siempre".

Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen tres hijos. Ambos se conocieron en 2010 en pleno programa de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli. Luego de algunos años de relación, el 23 de agosto de 2013 nació Olivia (9 años). Luego, el 8 de septiembre de 2014, contrajeron matrimonio. El 2 de octubre de 2016 nació Baltazar (5 años) y finalmente, el 4 de julio de 2020 nació Filipa (2 años). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que confirmó la modelo y presentadora de TV, la pareja ya no buscará tener un nuevo hijo.

Pedro Alfonso y Paula Chaves con sus hijos.

El problema de salud de Paula Chaves

Paula Chaves relató un angustiante momento que vivió tras el episodio de convulsiones que sufrió su hija menor en la vía pública. Desde su experiencia, la presentadora de TV contó cómo es convivir con la hipocondría y cómo la afectó en las últimas semanas.

"Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado. Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", comenzó su descargo la presentadora de televisión y modelo argentina en diálogo con "El Pelado" López en su ciclo Juego Chino.

Chaves aclaró que es hipocondríaca declarada pero que no toma medicación por esa afección. "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", relató Paula sobre uno de los episodios de hipocondría que sufrió hace un tiempo.

"Un día Pedro me llamó por videollamada y me dijo que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", agregó la conductora de Bake Off Argentina.