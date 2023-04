El picante palito de La China Suárez para Paula Chaves tras su pelea: "Amigas mala leche"

"La China" Suárez se sinceró sobre sus amistades del pasado y le tiró una contundente indirecta a Paula Chaves.

"La China" Suárez hizo un fuerte descargo contra su exgrupo de amigas, entre las que se encontraban Paula Chaves, Gimena Accardi y Zaira Nara, tras el distanciamiento que vivió luego del Wandagate, el escándalo que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi. La actriz abrió su corazón y habló sobre los dolorosos años que vivió desde aquel entonces, cuando las personas que consideraba más cercanas se alejaron de su vida.

La exestrella de Casi Ángeles dio una entrevista íntima con Grego Rosello para Luzu TV, en la que habló sobre sus relaciones, sus pérdidas y sus angustias. Cuando salió el tema de las amistades, se sinceró y dejó en claro que ya no mantiene vínculos con personas que le hacen daño. A pesar de que no dio nombres, se sabe que se estaría refiriendo al grupo integrado por Chaves, ya que tras el escándalo con Wanda, hermana de Zaira, el grupo se desintegró.

Todo comenzó cuando Grego le preguntó cómo se tomaba las críticas en su contra que aparecen en las redes sociales. “Depende de con qué tema se metan, del momento de mi vida en el que esté, y por lo general mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada”, respondió la actriz. Acto seguido, el conductor le señaló que "nunca falta el amigo mala leche", a lo que "La China" contestó: "Es que ya no tengo amigas mala leche, pero he tenido".

Y agregó: “Me pasaba un montón y yo me re angustiaba. La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu, que me decía: ‘¿No te das cuenta que quien te dice eso no es una amiga?’. Y yo le decía: ‘No, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se le llenaba de malos comentarios...'". Por último, sumó que varias de sus amistades le hicieron "comentarios de ese tipo", lo cual la hacía sentir muy mal: “Te sentís leproso, literal. Pero era en un momento de vulnerabilidad, sos más chico... Y qué se yo, me angustiaba”, cerró.

"La China" Suárez confesó que rogó por amor dos veces

En aquella misma charla, Suárez contó que le rompieron el corazón en dos ocasiones. "La primera fue cuando tenía veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo, pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, de mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", relató Suárez.

Y recordó que incluso le rogó para que no la dejara. "Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi, fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'", recordó. "Y yo le decía que iba a cambiar, cosas que uno hace en momentos de desesperación. Pero la vida es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar", concluyó la actriz.