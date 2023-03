El desconocido calvario de La China Suárez: "Rota"

La actriz hizo un posteo dedicado a su pareja y reveló un detalle de su pasado. "La China" Suárez sorprendió al dar a conocer cuán mal estaba antes de conocer a Rusherking.

Eugenia "La China" Suárez sorprendió a su seguidores de Instagram cuando dio a conocer un detalle de su pasado en una de sus historias. La actriz que comenzó su carrera en tiras infantojuveniles de Cris Morena recordó cómo estaba antes de conocer a Rusherking, su actual pareja, y fue contundente en su descargo.

"Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a los más importante que tengo que son mis hijitos", escribió la protagonista de filmes como Abzurdah y Los Padecientes en su historia, en la que compartió una foto en la que se la ve abrazada al cantante de música urbana. Y cerró: "Te amo".

No es la primera vez que la madre de los hijos menores de Benjamín Vicuña le dedica textos acaramelados a Rusherking en sus redes sociales; el último 14 de febrero compartió un posteo con el músico y le hizo saber lo que sentía por él: "No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás".

"Te amo muchísimo mi amor gracias por hacerme tan feliz sos lo mas lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío", le respondió el cantante en uno de los comentarios y recibió más de 12 mil likes.

El dolor de "La China" Suárez por el caso de Lucio Dupuy

"Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra 'madre'). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer. Una jueza (otra mierda) decidió que esa 'mujer' estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias", comenzó su descargo la celebridad en un postoe donde compartió una foto del niño asesinado por su madre y su pareja.

"La China" hizo hincapié en todos los niños que viven situaciones similares a la de Lucio y a la importancia de prestar atención para detectar esas realidades. "Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, si, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común", cerró la actriz.

El fuerte descargo de "La China" Suárez sobre la importancia de las festividades

"Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo. Quería que mis hijos estuvieran vestidos de blanco e impecables, yo maquillada y con vestido", enunció la actriz que protagonizó un escándalo mediático con Wanda Nara en una publicación de redes en la que compartió imágenes de cómo vivió la Navidad. Y cerró: "Hoy, a mis 30 años, puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud y mis hijos estaban felices. Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad".