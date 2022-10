La China Suárez contó cuál era su prejuicio sobre Rusherking: "Nunca en mi vida"

La actriz dio a conocer cómo fue su primer acercamiento a su actual novio y los prejuicios que debió enfrentar. "La China" Suárez y Rusherking se muestran muy felices como pareja.

Eugenia "La China" Suárez reveló cómo fue su acercamiento a Rusherking y habló de sus propios prejuicios sobre el músico antes de conocerlo. La actriz de filmes como Abzurdah y Los Padecientes aseguró que la diferencia de edad con su actual pareja en un principio era un problema para ella.

"Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio", comenzó su descargo la celebridad que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena. Y agregó: "Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa".

"La China" contó entre risas que lo primero que la sorprendió de Rusherking por la altura, ya que no había pensado que fuera tan alto. "No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar. No", sumó la celebridad.

"Él me escribió primero. No recuerdo qué me escribió pero fue algo que había sido muy mala onda, una cosa así. Es que no estaba mala onda, si no conozco a alguien soy así", continuó Suárez en alusión a su poca simpatía ante las personas con las que no tiene confianza y así reveló que el primer acercamiento más sentido con Rusherking se dio de manera virtual.

"La China" Suárez sobre la amistad

A lo largo de los años, "La China" Suárez ha perdido a algunas amistades famosas como Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y, tras el Wandagate, Paula Chaves. "Yo entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere. Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera", enunció la actriz en diálogo con Hola. Y cerró: "A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad".