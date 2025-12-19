Hallan muerto al autor del tiroteo en la Universidad de Brown, vinculado a la matanza del MIT

Un investigador trabaja en la escena en un almacén donde el tirador de la Universidad de Brown, identificado por las autoridades como Claudio Neves Valente, se quitó la vida, en Salem, Nuevo Hampshire, EEUU

Por Nate Raymond y Brad Brooks ‍y Svea Herbst-Bayliss y Jana Winter

BOSTON/PROVIDENCE, Estados Unidos, 19 dic (Reuters) - El sospechoso del tiroteo masivo del pasado fin de semana en la Universidad de Brown ha muerto de una herida de ‍bala autoinfligida y los investigadores están seguros ⁠de que también mató a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts dos días después, dijeron las autoridades estadounidenses el jueves.

El autor de los disparos, identificado como Claudio Neves Valente, de 48 años y nacionalidad portuguesa, fue hallado muerto el jueves por la noche en un almacén de alquiler de Salem, en Nuevo Hampshire, donde había alquilado una unidad el mes pasado, según informaron las autoridades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Valente asistió a la Universidad de Brown hace más de dos décadas como estudiante de doctorado en física y fue compañero de clase en Portugal del profesor del MIT asesinado Nuno Loureiro, de 47 años. A pesar de esos vínculos, las autoridades ‌dijeron que su móvil en los asesinatos sigue siendo un misterio.

"No creo que tengamos ⁠ni idea de por qué ahora, o por qué Brown, ⁠o por qué estos estudiantes, por qué esta aula", dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, en una conferencia de prensa el jueves por la noche en Providence, donde se encuentra la universidad.

Valente ‍entró en un edificio utilizado para los programas de ingeniería y física de Brown el 13 de diciembre y disparó al menos 44 veces con su pistola ⁠de 9 mm, matando a dos estudiantes e ‌hiriendo a otros nueve, según la declaración jurada de la policía de Providence para su detención.

Después, según las autoridades, disparó mortalmente a Loureiro dentro de su casa antes de desaparecer y llevar a los investigadores a una persecución que se prolongó durante cinco días. Según las autoridades, junto a su cadáver se encontraron dos armas, entre ellas la pistola de 9 mm que se cree que utilizó ‌en los asesinatos.

En ‌Boston, la fiscal federal Leah Foley dijo en rueda de prensa que los investigadores disponían de pruebas que les hacían estar seguros de que Valente, que vivía en Miami y era residente legal permanente en Estados Unidos, asesinó a Loureiro en su casa de Brookline, Massachusetts.

EEUU DETENDRÁ EL PROGRAMA DE VISADOS DE DIVERSIDAD

El Gobierno de Estados Unidos rápidamente señaló el ​estatus de residencia permanente de Valente como una razón para detener el sistema de lotería del programa de visas de diversidad para inmigrantes que otorga residencia permanente —conocido en inglés como "green card"— a personas de países con un número relativamente bajo de inmigrantes en Estados Unidos.

"Este atroz individuo nunca debería haber sido admitido en nuestro país", publicó en la red social X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a última hora del jueves.

Noem dijo que implementaría "inmediatamente" una directiva del presidente Donald Trump para pausar la lotería de la residencia permanente "para garantizar que ‍no haya más estadounidenses perjudicados por este desastroso programa".

Foley dijo que Valente y Loureiro habían asistido al mismo programa académico en una universidad en Portugal de 1995 a 2000.

Valente utilizaba un teléfono más difícil de rastrear y no usaba tarjetas de crédito vinculadas a su nombre, según Foley.

"Era sofisticado a la hora de ocultar sus huellas", dijo.

Valente también cambiaba las matrículas de su coche de alquiler para evitar ser capturado, según las ​autoridades.

Foley declinó dar muchos detalles sobre las pruebas que vinculan a Valente con el asesinato de Loureiro, pero dijo que las imágenes de vídeo mostraban un coche de alquiler que Valente conducía cerca de la casa de Loureiro. ​Se sabía que la dirección IP asociada al teléfono de Valente había accedido a internet en las proximidades de la casa del profesor asesinado el día de su muerte, añadió Foley.

El jefe ⁠de la policía de Providence, Óscar Pérez, dijo en rueda de prensa que los investigadores creen que Valente actuó solo.

Con información de Reuters