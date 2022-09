El calvario de Florencia Bertotti con Cris Morena: "Fue doloroso"

La actriz reveló cómo es su actual vínculo con la productora de televisión que le inició acciones legales hace más de una década. Florencia Bertotti y Cris Morena protagonizaron una fuerte pelea por derechos de autor.

Flor Bertotti rompió el silencio sobre su actual relación con Cris Morena tras el conflicto judicial que tuvieron hace más de diez años. La protagonista de Floricienta contó cómo vivió el desplante que la productora de series juveniles le hizo por supuesto plagio.

Bertotti en 2004 se convirtió en la persona más amada por niños y adolescentes gracias a su personaje en Floricienta, seria mega exitosa a nivel internacional, producida por Cris Morena. En 2009, la actriz decidió tomar las riendas de un proyecto llamado Niní, también orientado al público infanto-juvenil, y la madre de Romina Yan le inició acciones legales.

"No llegó a juicio, después obviamente los medios levantan que fuimos a juicio, que perdí; se solucionó antes. Nosotros estábamos armando el teatro, había un montón de gente trabajando, ya estábamos encaminados para eso", comenzó su descargo al respecto Flor Bertotti en diálogo con Dante Gebel. Y agregó: "La verdad es que fue un momomento incómodo. Fue duro, fue feo, fue triste que se dieran las cosas así. Me parece que se podría haber evitado y no era para llevarlo a ese lugar. Pero bueno, son los intereses de cada uno".

Cómo fue la reconciliación entre Flor Bertotti y Cris Morena

La exesposa de Guido Kaczka reveló que en su momento fue una situación dolorosa para ella pero que con el tiempo pudo hablarlo con Morena. "Con Cris volvimos a hablar cuando se cumplieron 15 años de Floricienta, que ella quería hacer unos eventos. Ahí tuvimos una conversación en la que limamos asperezas, pasado pisado, que estuvo bueno porque fue como dar vuelta la página", explicó la intérprete de canciones como Hay Un Cuento, Mi Vestido Azul y Flores Amarillas. Y sumó: "Quedamos en comunicaciónnuevamente y volvimos a hbalar en varias oportunidades para hacer distintas cosas que al final nunca concretamos".

Bertotti aseguró que a pesar de haber sido un momento duro en su carrera, los medios le dieron más trascendencia al asunto de la que realmente tuvo. "Para mí la vida continúa. Es algo de lo que se habla más alrededor que lo que uno siente. ¿Viste cuado decís 'esto fue hace 20 años y cada tanto te lo vuelven a preguntar' y ya no tiene nada que ver conmigo. Yo ni pienso en eso, ni me acuerdo, ni es algo que tenga presente", concluyó la actriz que también ha tenido roles protagónicos en tiras como Son Amores y Guapas.