Pedro Alfonso reveló lo que nadie sabía de su vida: "Para mí fue terrible"

Pedro Alfonso reveló el importante cambio personal que hizo en su vida y que no solo impactó en su familia sino también en su proceso creativo.

Pedro Alfonso reconoció en una entrevista que hizo un importante cambio en su vida que afectó a su proceso creativo pero que ya pudo superar. "El año pasado viví ese proceso que, para mí, fue muy terrible", aseguró el productor y esposo de Paula Cháves, que pronto llegará con su obra "Un plan perfecto" a Mendoza.

Tras el éxito que vivió Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz con la comedia que creó y protagoniza, la obra ya empezó a girar por el país. A poco de llegar a Mendoza, el actor y productor le brindó una entrevista al portal MDZ Online y sorprendió con una revelación sobre su vida personal que afectó a su proceso creativo.

Al responder la pregunta de dónde encontraba la inspiración para escribir nuevas obras, Alfonso reconoció que no lo sabía realmente: "A veces es una tortura (se ríe). El año pasado me pasaba que Camilo Nicolás me decía '¿y, te cayó?'... y yo estaba todavía en la gira y no podía soltar la obra que estaba haciendo para empezar a escribir la nueva". Pero además, vivía un momento algo complicado debido a la importante determinación que había tomado.

"Había dejado de fumar", reveló Pedro Alfonso, sincero. En ese sentido, el actor aseguró que ya lleva once meses sin fumar y reconoció que no fue fácil: "Era algo que iba a ser muy difícil porque antes siempre que me sentaba a escribir estaba con el pucho".

"El año pasado viví ese proceso que, para mí, fue muy terrible", sumó el esposo de Paula Cháves, quien también forma parte de Un plan perfecto. Para cerrar el tema, Peter Alfonso aseguró que logró "superar" esa situación problemática y pese a no fumar, las ideas le "van cayendo".

El triste adiós de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Chau"

Paula Chaves hizo un anuncio que causó revuelo en la farándula argentina. La actriz y ex conductora de Telefe utilizó sus redes sociales para decirle adiós a un ser querido de la familia que compone junto a Pedro "Peter" Alfonso, con quien tiene tres hijos.

Tal y como viene comentando desde hace varios días por medio de su cuenta oficial de Instagram, Chaves y Alfonso le dieron tránsito a "Matilda", una perra galga que lograron rescatar y a la que le dieron un espacio para poder comer y vivir de manera momentánea.

Pese a que la familia se encariñó con Matilda, Paula y Pedro debieron encontrarle un nuevo hogar. Luego de algunas semanas de espera, la actriz y presentadora de TV compartió: "Tenemos buenas noticias ¿Están listas?". Encariñada con la mascota, la mujer de 38 años indicó: "Es la perra más perfecta, amorosa y buena. Merecía la mejor familia…pero a nosotros nos costaba no verla más. Es por eso que busqué una mamá humana que la deje subir a la cama, y le de todo el amor que ella se merece".

Luego, en otra publicación de Instagram, Chaves expuso que la perra fue adoptada por la modelo y hermana de Nicole Neumann, Geraldine "Gege" Neumann. "Queda en las mejores manos. Las amo. Si hay alguien que me guió en mis primeros pasos de maternidad, me dio amor y me demostró que los perros, son hijos es ella", expresó.

Conmovida por el adiós de la mascota, Paula Chaves manifestó: "Chau Matilda, vas a tener una vida llenísima de amor. Y esta familia tiene mucho amor para seguir dándote". "Y una vez más nos quedamos con el corazón enorme. Lleno de amor. Por haberle enseñado a Matilda que podía tener una vida repleta de mimos y camas calentitas. Y soltarla también es parte del proceso. Que siga quedando un lugar en esta casa, para poder seguir cambiando el destino de los perritos. Obvio que nos cuesta la despedida…pero es un aprendizaje para todos. Dar amor y soltar para poder seguir rescatando. Gracias @huellitasperdidasok", concluyó.