Paula Chaves contó la verdad de su vínculo con Zaira Nara: "Me duele"

La conductora rompió el silencio y reveló la verdad sobre su relación con su amiga de hace tantos años.

Luego de las especulaciones y las polémicas en las que estuvieron involucradas, Paula Chaves rompió el silencio y aclaró cómo está su relación con Zaira Nara. Ambas modelos son amigas hace muchos años, sin embargo, en el último tiempo se mostraron muy distanciadas y la ex conductora de Bake Off salió a aclarar la situación.

En diálogo con el móvil de LAM, Chaves habló a fondo de sus nuevos proyectos laborales, pero no pudo esquivar el tema relacionado a Zaira. Precisamente, el vínculo entre ambas empezó a desgastarse cuando se conoció que Nara había empezado a salir con Facundo Pieres, ex de Chaves. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación", empezó por decir con gran tristeza.

En este marco, profundizó: "No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta". Además, se sinceró y confesó que están distanciadas desde hace casi un año. "Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir", reveló.

Más allá de este dolor, Chaves manifestó su deseo de reconciliarse: "Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí. Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas". Por último, sentenció: "Si lo hablamos, por mucho tiempo. Venía de hace un tiempo, más allá de su nueva relación".

Internas en El Trece: Carina Zampini ya tiene reemplazo

Hace algunas semanas atrás, y luego de haberse alejado de la televisión por casi dos años, Carina Zampini regresó a televisión con un nuevo ciclo de gastronomía en El Trece. Sin embargo, el canal ya tiene planeado su reemplazo.

El ciclo llamado Pasaplatos llegó para ocupar la misma franja horaria que antes hacía El Gran Premio de la Cocina, ciclo que condujo por más de 10 temporadas en el canal de Adrián Suar. Y aunque hasta el momento obtuvo un buen piso de rating, las autoridades del canal decidieron buscar otra conductora que tomé el lugar.

Precisamente, el canal lanzará otra versión del programa en simultáneo a la original, pero que estará protagonizada por famosos. Y esta edición no será conducida por Carina, sino que El Trece convocó a una famosa figura de Telefe.

Quien llevará a cabo la nueva edición del programa es Paula Chaves, la modelo y conductora que, hasta el año pasado tenía contrato fijo con Telefe. Sin embargo, ahora decidió aceptar la propuesta del canal de Adrián Suar y se lanzará a este desafío que durará solo dos semanas y enfrentará a 16 celebrities.