Paula Chaves se sinceró sobre su relación con el novio de Zaira Nara

Paula Chaves dijo lo que piensa de la relación entre Zaira Nara, su amiga y madrina de su hija, y Facundo Pieres, el jugador de polo con quien estuvo de en pareja. La conductora y esposa de Pedro Alfonso estuvo en la mira de todos tras haberse confirmado este romance y enfrentó los rumores de pelea con la hermana de Wanda.

"Hablamos ayer, sin ir más lejos. La dinámica sigue igual que siempre. Es la misma y nunca se cortó nada. Hay dinámicas con hijos complicadas pero dijo que quería venir a ver a Fili (NdeR: Filipa, una de sus hijas)”, expresó Paula Chaves en diálogo con Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En medio de su presencia en los escenarios teatrales, la actriz y conductora se encargó de desmentir algunos rumores en torno a este tema.

"Bueno, pero bien que si te cae con Pieres no le abrís la puerta ¿Hay algo que te molestó de eso?", preguntó Mariana Brey de manera filosa. Lejos de confrontar, Chaves sostuvo: "No es mi tema. Está todo bien con Zai, que es mi amiga desde hace años y la madrina de Fili. Después, cómo se suceden las cosas en un futuro, si la cosa es o no, iremos viendo y nos iremos acomodando. Está todo bien".

A los pocos segundos, apareció su hija Filipa, motivo suficiente para abandonar la nota, ya que se la notaba incómoda. "Lo de mi relación con él fue hace muchos años, ni sé cómo terminó… ¡Mirá quién vino!", dijo la ex conductora de Bake Off Argentina en el cierre del móvil.

Paula Chaves dijo lo que nadie sabía sobre su relación con Pedro Alfonso

Una noticia generó revuelo en la farándula argentina. Paula Chaves dijo lo que nadie sabía sobre su relación con Pedro "Peter" Alfonso y causó conmoción en la TV. La conductora y actriz se refirió a la difícil convivencia que tiene junto a su esposo y colega de la obra de teatro en la que actúa en Villa Carlos Paz.

Mientras está enfocados en Un plan perfecto, Paula fue consultada sobre cómo es trabajar junto a su marido. "¿Se llevan bien? Porque también Carlos Paz es como que te apacigua un poco", le preguntó el periodista de un móvil de Implacables (El Nueve).

Sin embargo, y de manera sorpresiva, Chaves contó que la relación no está siendo del todo buena: "No nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante". De todas formas, aclaró: "Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados".

Asombrado por la respuesta, el periodista indagó acerca de los conflictos que tienen Paula y "Peter". "¿Y por qué pelean? Si se puede saber...", consultó. Y la actriz señaló: "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y todo... y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas".