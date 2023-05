Internas en El Trece: Carina Zampini ya tiene reemplazo

A semanas de haberse estrenado como conductora de un nuevo ciclo, la famosa actriz será reemplazada por una colega.

Hace algunas semanas atrás, y luego de haberse alejado de la televisión por casi dos años, Carina Zampini regresó a televisión con un nuevo ciclo de gastronomía en El Trece. Sin embargo, el canal ya tiene planeado su reemplazo.

El ciclo llamado Pasaplatos llegó para ocupar la misma franja horaria que antes hacía El Gran Premio de la Cocina, ciclo que condujo por más de 10 temporadas en el canal de Adrián Suar. Y aunque hasta el momento obtuvo un buen piso de rating, las autoridades del canal decidieron buscar otra conductora que tomé el lugar.

Precisamente, el canal lanzará otra versión del programa en simultáneo a la original, pero que estará protagonizada por famosos. Y esta edición no será conducida por Carina, sino que El Trece convocó a una famosa figura de Telefe.

Quien llevará a cabo la nueva edición del programa es Paula Chaves, la modelo y conductora que, hasta el año pasado tenía contrato fijo con Telefe. Sin embargo, ahora decidió aceptar la propuesta del canal de Adrián Suar y se lanzará a este desafío que durará solo dos semanas y enfrentará a 16 celebrities.

Carina Zampini rompió el silencio para hablar su vida sentimental y causó sorpresa: "Re bueno"

Carina Zampini habló sobre sus relaciones amorosas y dio a conocer qué espera en un hombre para elegirlo como compañero de vida. La actriz estará al frente del ciclo Pasaplatos por El Trece y reveló su entusiasmo por volver a la pantalla chica con un reality show.

"Estoy soltera. Estoy feliz en líneas generales en mi vida porque estoy bien, tengo un hermoso mundo pequeño con mis amigos, mi familia, mi hijo, conmigo misma. Obviamente que siempre pienso ‘qué bueno sería enamorarme’, es el mejor de los estados sentirse enamorado, encontrar algún compañero", comenzó su descargo Zampini en diálogo con Ciudad Magazine.

La actriz de tiras como Padre Coraje y Dulce Amor aseguró no estar cerrada a estar en pareja y sumó: "No estoy cerrada a eso. Prefiero estar sola si no estoy con la pareja que quiero o que me sienta bien, si estoy con alguien que me sume. Yo estoy bien conmigo misma, no necesito llenar espacios a partir de una relación de pareja con alguien, pero estaría re bueno que la vida me cruce un compañero con quien compartir".