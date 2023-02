Paula Chaves confesó su pelea con Pedro Alfonso y reveló el peor final: "No nos hablamos"

La pareja de famosos reveló en vivo en la televisión una discusión que tuvieron y la reacción que tuvieron luego.

Paula Cháves y Pedro Alfonso expusieron una fuerte discusión que tuvieron en Villa Carlos Paz y alimentaron los rumores de crisis en una de las parejas más famosas de la farándula argentina. De hecho, la modelo y conductora reveló que cortaron toda comunicación entre ellos.

La pareja que se conoció en Showmatch y se forjó al calor del Bailando por un Sueño y las intervenciones de Marcelo Tinelli vivie una gran y exitosa temporada en Villa Carlos Paz, pero no todo es color de rosas. En medio de la estadía en la ciudad cordobesa, tuvieron algunos roces que Cháves no pudo contener y los expuso en televisión.

La filtración de la conductora de Bake Off dejó a todos los fans helados y conmocionados por el final de la pelea. Todo sucedió en la pantalla de Implacables, donde el movilero Diego Bouvet entrevistó a la modelo luego de tener un mano a mano con el actor y productor. Allí, las diferencias entre ellos se hicieron muy evidentes.

Es que Pedro Alfonso reveló que minutos antes de la entrevista, ambos mantuvieron una discusión por la crianza de sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Al momento de hablar con Cháves, el periodista fue directo al hueso y consultó por el encontronazo, aunque nunca esperó los detalles que le dió Paula.

"Con Pedro estamos los dos alineados en la crianza. Somos una madre y un padre bastante permisivos, pero siempre marcamos los bordes", indicó en un comienzo la actriz de Un plan perfecto. Sin embargo, el casete de la respuesta clásica no duró mucho, ya que el notero retrucó enseguida: "Pedro dijo que recién discutieron y me pidió que te pregunte qué pasó…"

"Es que a veces en la crianza, te encontrás chocando. Son acuerdos que tenés que hacer todo el tiempo. Tipo DT: '¿por dónde vamos? ¿Seguimos por acá?'", respondió rápida y entre risas la modelo. Entonces, Bouvet detalló la situación: "Él dijo que hoy les puso los puntos (a sus hijos), y vos le dijiste '¡pará! Tranca'".

Un poco incómoda, Cháves comenzó a explicar que había sucedido en el viaje hacia el lugar. "Fue eso. Venían los tres a los gritos, sacados, y él les puso los puntos diciendo: 'Basta, sino nos volvemos'. Y yo le dije: 'Pará, un poco más de paciencia'. A veces tiene más paciencia él, a veces yo. Vamos compensando", resaltó.

"Él me dijo que después no se hablaron en la ruta", insistió el movilero. Con una risa nerviosa y buscándo dentrás de cámara a su pareja, Paula confesó: "No nos hablamos". En esa línea, también reveló cómo llevan la relación laboral ahora que Alfonso es el productor de la obra en la que ella trabaja. "Es bastante... si estamos peleados y me viene a corregir algo es.. '¿A quién le venís a corregir algo?' . No me dice nada. No es que me reta, pero con la miradita. El otro día me había mandado dos sutilezas, entonces salimos, lo miro y lo toreé: '¡dale, decime algo, decimelo!".