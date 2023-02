La impensada confesión de Paula Chaves de antes de casarse: casi me separo

La modelo sorprendió con una revelación sobre una discusión con su esposo. Paula Chaves y Pedro Alfonso están juntos desde 2010.

Paula Chaves dio a conocer que casi se separa de Pedro Alfonso tiempo antes de que éste le propusiera casamiento. La modelo y conductora de televisión se sinceró sobre el motivo por el que pensaba dejar al padre de sus hijos.

"Con Pedro somos cero cursis y no nos acordamos ni de la fecha en que nos pusimos de novios ni de nuestro aniversario de casamiento, pero hay un día que no me voy a olvidar jamás y es el 17 de enero de 2013, cuando Pedro me hizo una propuesta de casamiento que fue casi siniestra", comenzó su descargo la joven en diálogo con Gente.

Chaves reveló que Alfonso le iba a hacer el pedido de casamiento antes de la temporada teatral y siguió: "Yo, el 28 de diciembre, me enteré de que estaba embarazada. Se lo dije y él tiró todo para atrás. Cuestión que yo estaba re mal porque me habían pegado todos los síntomas del embarazo: sueño, malestar, llanto, vómitos y él me destrató y no conectaba con nada. Me acuerdo estar llorando en posición fetal en la cama mientras él jugaba al Candy Crush, y yo sólo pensaba ‘¿Qué le pasa a este pibe? Le pegó para la mierda el embarazo, se arrepintió".

"Y al tercer día de destrato absoluto, cuando yo les estaba contando a mis amigas que me quería separar porque no sabía qué le pasaba. O sea, Pedro es un ser extraño al que a veces le pinta no hablar y no habla por tres días, pero ahora que voy doce años con él, sé que tiene sus días como yo tengo los míos. Digo ser extraño porque él es bastante callado y retraído en eso. Pero en ese momento lo conocía hace dos años y no sabía qué onda. Bueno, estaba en eso cuando apareció en la galería vestido de traje con el anillo. Pasó de no darme bola por tres días a pedirme casamiento”, concluyó la exparticipante de Bailando por un sueño.

Cómo es la relación de Paula y Pedro en la actualidad

Paula contó que hoy en día se conocen mucho con Pedro y que ya no tienen ese tipo fe problemas. De hecho, contó por qué ahora muchas veces es ella la que no quiere que él le hable: "O sea, ya me levanto y tengo tres criaturas que me dicen 'mamá, mamá, mamá', que me preguntan, que me piden, que todo, y él sabe que en ese momento no tiene que emitir sonido porque mi cabeza ya tiene el nivel de energía ocupado por los chicos y el perro que es como un niño más. Ya conocemos nuestros humores que no son nuestros malos humores, simplemente hay días en que querés estar callado o callada".