Brilló con Marcelo Tinelli y pasó un calvario en ShowMatch: "Nunca más"

Una figura que pasó por ShowMatch apuntó contra el programa de televisión del conductor bolivarense y reveló por qué no volvería a formar parte del show. Marcelo Tinelli recibió un duro dardo de una actriz de cine y TV.

Marcelo Tinelli recibió un dardo por parte de una ex participante de Showmacth: La Academia en una reciente entrevista. Se trata de Mariana Genesio Peña, quien aseguró que no volvería a participar de un reality show por un particular motivo.

Genesio Peña acudió al ciclo Sobredosis de TV y, después de un informe sobre Gran Hermano, los conductores Juan Di Natale y Julia Mengolini le preguntaron a la actriz si ella participaría de un reality. "Estuve en el Bailando, en la Academia, y después de esa experiencia dije 'Nunca más un reality'", comenzó su descargo la protagonista de Pequeña Victoria.

"La pasé súper, me encantó la experiencia, esa cosa de bailar, estar ahí divina. Pero el reality demanda que no solamente te desenvuelvas en tu trabajo y talento, sino también se busca una cosa más de lo personal. Hay que hacer quilombo (risas), tenés que emocionarte y, si no te involucrás, te lo buscan de cualquier manera", agregó la actriz de El Fin del Amor. Y resaltó: "Necesitan que te quiebres, que te pelees con el otro y yo la verdad soy muy celosa de mi intimidad en ese sentido".

Los conductores le consultaron a la actriz si se llegó a quebrar en el ciclo de Marcelo Tinelli y ella dio a entender que sí, a pesar de su postura en relación a la exposición de situaciones personales. Además, Mariana contó que aprendió mucho de baile y recordó el momento en que se lesionó por un truco con su compañero en el certamen.

La contundente respuesta de Mariana Genesio Peña tras recibir un ataque transfóbico en medio de una entrevista

La actriz dialogaba con el notero de LAM en la vía pública cuando un hombre le gritó frases hirientes por su identidad de género. Después de que el video saliera al aire en el ciclo de TV, Mariana reflexionó al respecto: "La verdad, sinceramente, en mis tantos años de persona trans nunca lo viví. También hay que tomarlo como de quien viene, hay personas que están desequilibradas y andan dando vueltas por la calle y son agresivas, pero bueno, está bueno estar atentos". Tras el ataque, Mariana recibió el apoyo de varias celebridades de la televisión, entre ellas, de Florencia de la V.