Pasapalabra: Iván de Pineda fue desafiado por una participante: "Se pica rápido"

Iván de Pineda, el conductor de Pasapalabra por Telefe, fue desafiado por la participante Martina Barraza. Y se sumó Brian Parkinson también.

Iván de Pineda fue desafiado en pleno Pasapalabra (Telefe) por los grandes campeones Martina Barraza y Brian Parkinson, en medio de la lucha por conquistar el Rosco. La participante apuró al conductor y le hizo una picante proposición al histórico conductor. ¿Se atreverá?

En el medio del "rosco" y luego de que Martina cediera su turno, el conductor comenzó con el intenso intercambio entre los tres. "Creo que Martina te está esperando", le dijo a Brian. "No, no. Estoy tratando de pensar", le respondió la editora, quien no se dejó intimidar por el presentador.

"Porque, siempre, cuando jugaban Martina y Brian les miraba las estrategias para ver cómo jugaban y cómo iban haciendo esa estrategia del ´rosco´", reconoció el actor y modelo de 44 años. Fue entonces cuando Martina, con mucha experiencia en el exitoso programa de la televisión abierta argentina, se la picanteó a Iván: "¿Y vos? ¿Tu estrategia cuál es? ¿Cuándo vas a jugar?”.

Casi de inmediato, se escuchó la exclamación de Brian para echarle todavía un poco más de leña al fuego: "¡Uhhh!". Esta situación, que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, se dio el martes 14 de septiembre de 2021, cuando se midieron Martina y Brian, los ganadores del "rosco" en 2018 y 2021 respectivamente. Si bien en la emisión anterior se había impuesto Parkinson, en esta oportunidad la disputa quedó del lado de Barraza.

La respuesta de Iván de Pineda en Pasapalabra al desafío de Martina Barraza y Brian Parkinson

El conductor no se quedó atrás y les contestó: "¿Se animan a un desafío conmigo?", a lo que ella reaccionó con otra duda. "¿Nosotros con vos? ¿Los dos contra vos?", quiso saber la invitada. "Los dos contra vos sí, yo sola no", dijo entre risas para buscar la complicidad de Brian, ya que es casi imposible vencer a de Pineda. "La respuesta acá siempre es sí", acotó Parkinson.

Iván de Pineda, el conductor de Pasapalabra, con Martina Barraza y Brian Parkinson.

"Yo también. Cuando quieran hacemos un desafío.... Lúdico, divertido, buena onda", los chicaneó Iván. "Se pica rápido Martina, te levanta la apuesta", bromeó incluso de Pineda. "Yo que soy como un perrito mojado... Pan", agregó irónicamente. "Sí, podemos armar un desafío. Si así lo querés, yo me animo", cerró el líder del ciclo para continuar con el programa normalmente.