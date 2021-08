El sorpresivo motivo por el que Iván de Pineda se fue de Pasapalabra

Después de escuchar las palabras de uno de los participantes, el conductor dejó el piso de Pasapalabra en pleno aire. ¿Qué pasó?

Iván de Pineda abandonó el piso de Pasapalabra en medio de la emisión del miércoles pasado después de escuchar una insólita frase de CAE, uno de los invitados del exitoso ciclo de entretenimientos que se ve a diario en Telefe. "Apagá las luces, apagá todo, ya está. Claudio cortá la música, ya está", pidió el conductor al equipo técnico del programa tras escuchar lo que dijo el ex participante de MasterChef Celebrity. Te contamos qué fue lo que precipitó la salida de Iván de Pineda del piso en pleno aire.

Las pistas para que Connie Ballarini descubriera la canción en el juego La Pista Musical de Pasapalabra eran la onomatopeya "shhh" seguido de la imagen de Shōtarō Kaneda, protagonista de la película anime Akira. Con esas pistas y con la imagen de un inspector, la comediante logró acertar que se trataba de ¿Dónde están los ladrones? de Shakira. En ese momento, el conductor explicó las pistas para quienes no las habían entendido: "Akira. A quien le gusta el manga y el ciberpunk, Akira la rompe".

En el último tiempo Iván de Pineda se reveló como un verdadero fanático del anime, uno de los motivos por los que se volvió tendencia en más de una oportunidad. Después de que el ex modelo explicara quién era Akira, CAE replicó serio: "Yo siempre quise ver series animadas japonesas pero no me animé". Sin haber captado la broma del cantante y ex participante de MasterChef Celebrity 2, Iván de Pineda le preguntó por qué no se había animado.

Apenas terminó de hacer su pregunta, el conductor entendió que se trataba de un chiste, sonrió e hizo el clásico acto de desaparecer en un ascensor imaginario mientras saludaba a los espectadores. "Apagá las luces, apagá todo, ya está. Claudio cortá la música, ya está", pidió Iván de Pineda mientras se retiraba del piso del programa de entretenimientos saludando a todos los participantes. "No te enojes. No me invitan más", deslizó por lo bajo CAE. Divertido, el conductor volvió al piso solo para vengarse del rockero en el siguiente juego.

Qué es Akira

Lanzada en 1988, Akira es una película de anime post-apocalíptica dirigida por Katsuhiro Otomo, quien también es el autor del manga del que se adaptó el film. Considerada una película de culto, la historia está ambientada en una Neo-Tokyo en el 2019, una ciudad construida sobre las ruinas de la capital japonesa, destruida durante la Tercera Guerra Mundial. Un grupo de científicos experimenta buscando individuos que puedan controlar una fuerza llamada "energía absoluta" cuando descubren que el poseedor de esta arma es un joven pandillero llamado Tetsuo.

Será Kaneda, su mejor amigo, quien intentará ayudar a Tetsuo para que no se convierta en un conejillo de indias y posteriormente en la amenaza más grande del planeta. Esta película fue una superproducción japonesa que costó cerca de 7 millones de dólares, lo que la convirtió en la más cara de la historia en su momento.