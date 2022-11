Participante quiere abandonar la casa de Gran Hermano y dejó atónito a Telefe: "No puedo"

En las últimas horas se conoció que un participante anunció que se va de Gran Hermano. La producción de Telefe quedó en shock y luego decidió intervenir para evitar que se marche del programa.

Se viven momentos de absoluta tensión en Gran Hermano. Luego de la eliminación de Juan, un participante del reality sorprendió a toda la casa y le comunicó a la producción que se va del programa, por lo que le dejaron un gran problema a la producción de Telefe.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, que en las últimas horas fue muy cuestionado por Lucila "La Tora" debido al episodio de acoso que protagonizó contra Coti. En una charla con algunos de los hombres que forman parte de GH, al hombre de 60 años se lo vio llorar en una cama por las críticas que recibió.

"Acá lo importante es que estés tranquilo, que la gente te eligió, y la gente de acá sabe cómo fueron las cosas", le manifestó Agustín "Frodo" Guardis, quien trató de consolarlo. "Yo no puedo soportar que me sigan tratando de acosador. No puedo...", indicó "Alfa", entre lágrimas. Y agregó: "Ya fui y pedí la valija".

Luego, "Alfa" fue llamado por Gran Hermano para dialogar en el confesionario. Y de acuerdo a lo que se conoció posteriormente, la producción de Telefe actuó rápido para tratar de contenerlo con un psicólogo y convencerlo de que siga. "Van a producirse cambios, eso me dijo", señaló el participante.

"Alfa" llora y anuncia que se quiere ir de Gran Hermano.

Las reacciones de las redes tras conocer que Alfa quiere abandonar Gran Hermano

Juan se largó a llorar tras salir de Gran Hermano y explicó en qué se equivocó durante el juego

Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano luego de quedar en placa por tres semanas consecutivos. Un día después de irse del reality show y generar gran alegría en las redes sociales, el taxista brindó una entrevista con el debate y se quebró al hablar de su fallida estrategia de juego.

Apenas ingresó al estudio, Juan empezó a recibir preguntas fuertes por parte de los panelistas y se sintió bastante incómodo por los reclamos por su "forma de jugar dentro de la casa". En este marco, el exparticipante admitió: "Evidentemente jugué mal. Fui siempre muy al choque y me equivoqué, estoy muy arrepentido”. Además, siguió: "La gente vio cosas que no le gustaron de mí. Yo no creí que estaba tan mal".

Luego de admitir que "realmente la estaba pasando mal", Juan se quebró en llanto al hablar de su hijo y su decepción por no haber logrado avanzar más tiempo en el juego. "Jugué mal, eso está claro. Pero estoy muy tranquilo de que mi hijo sabe qué tipo de persona soy. No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida", confesó Reverdito entre lágrimas.

Además, añadió: "Pero ya está, ahora lo tomo como un juego. Si vos me decís de volver a entrar mañana, voy y tengo en cuenta todo lo que me están diciendo. Obvio que cambiaría. En pocas horas tiré todo a la basura y no pude revertirlo. No me encontré conmigo mismo". Además, reveló que está muy decepcionado del juego que realizó. "Estoy enojado conmigo mismo. No fui lo que soy”, aseguró.

Por otro lado, Juan enfatizó en que no tenía intenciones de hacerse el "matón" ni "despreciar a nadie", y que está consciente de que "no se encontró con él mismo dentro de la casa y que "hubo momentos en donde se sintió solo". "Adentro de la casa uno no tiene noción de lo que pasa afuera, pero la gente de afuera tampoco tiene idea de lo que pasa adentro. No toman dimensión”, reflexionó. Por último, el taxista continuó: "Fui el peor jugador de la historia, pero nada de lo que se vio en la casa tiene que ver con mi vida personal”.