Pamela David reveló su calvario con una figura de América TV: "Me pegaba"

Pamela David y una gravísima acusación contra una figura de América TV. Qué fue lo que pasó con la conductora de Desayuno Americano.

Pamela David es una de las figuras de América TV. Sin embargo, en sus comienzos, fue hostigada por diferentes referentes de la farándula y el periodismo de espectáculos. En el inicio de su trayectoria, sufrió diferentes situaciones que decidió contar hace pocas horas e involucró a una de las figuras del canal que hoy integra: "Me pegaba siempre".

Con Marcelo Polino como invitado a Desayuno Américano, Pamela David le preguntó al periodista a quién elige entre Jorge Rial y Lucho Avilés. Al seleccionar al último, la santiagueña recordó una anécdota laboral: "No quiero ser autorreferencial, pero ¡Es muy gracioso! ¿Saben lo que me pasó a mi con Lucho? ¡Lucho, que en paz descanse! Me pegaba siempre, no me quería. Pero un día me fue a ver con Nito en ‘Danza con Cobos’ y yo hacía de una chilena, hacía de la Bolocco. Y hablaba en chileno".

"¡Y habló pésimo de mi, para variar! Pero dijo ‘la que estaba bárbara era una rubia’ ¡Y no sabía que era yo con una peluca! ¡Y habló maravillas de mi actuación! Así que lo llamé y le dije ¡Lucho, era yo, te querés matar que hablaste bien de mí! Y se empezó a reir, después empezó a venir a mi programa como invitado”, sentenció Pamela David. De este modo, dejó claro que su relación con el fallecido periodista no comenzó de la mejor forma pero luego fue mejorando.

Gastón Pauls dijo lo que todos piensan sobre Pamela David

Gastón Pauls le contestó a Pamela David luego de que la conductora reconociera que no se siente preparada para ir al programa Seres Libres para hablar sobre la trágica historia de su hermano. Es por eso que el líder de Seres Libres recogió el guante y habló con mucho respeto.

Sobre su programa, Gastón Pauls manifestò en Amèrica TV: “Lo hago con mucha responsabilidad porque lo que vienen a contarme no siempre es placentero, entonces lo hago con respeto y sentido común para no meterme de más en un lugar que a veces les cuesta mucho abrir, pero también con mucho agradecimiento”.

“Hacer un programa así le sirve al que está escuchando porque a través de un testimonio de un famoso o no famoso puede decir ‘che, esto me está pasando a mí, se puede salir. Puedo no morirme, no matarme’. Yo por respeto a la familia, de la que me siento muy cercano, guardo un respetuoso silencio sabiendo que es un trabajo diario y que lo llevan con mucha seriedad y mucho amor”.