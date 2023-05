Pamela David hizo un duro descargo tras sus dichos sobre Macri: "Quiero aclarar"

La conductora de Desayuno Americano dijo que al expresidente "no se le entendía cuando hablaba" y se volvió viral. Tras el revuelo que despertó, apeló a sus redes para aclarar lo sucedido.

Los repudiables dichos de Gabriel Levinas sobre la tartamudez de Eduardo "Wado" De Pedro captaron la atención de toda la televisión. "La sociedad argentina no está preparada para un presidente tartamudo", sostuvo el periodista al referirse al padecimiento del ministro del Interior.

Además de los numerosos rechazos a la afirmación, el tema fue analizado en profundidad en Desayuno Americano y un comentario de Pamela David sobre Mauricio Macri hizo que la conductora se vuelva tendencia en Twitter. Tras el revuelo, la conductora realizó un descargo en Instagram.

Tras debatir el tema, Levinas aceptó salir por teléfono y cuando David le preguntó qué quiso decir con sus declaraciones, el escritor dio una controversial explicación. "Voy a poner un ejemplo distinto. Yo vivo en el Once y acá viven un montón de paisanos míos, judíos religiosos, que andan vestidos con sombrero, túnica, y con patillas y barba grande. Entonces uno de ellos quiere ser presidente de la Nación y yo pienso que no lo van a votar, porque no está la argentina para que voten a una persona así, me parece que no lo votarían", sostuvo y agregó: "No digo que el tipo no sirva para ser presidente, pero yo pienso en la batalla electoral y lo que ve la gente".

Al escuchar esto, la conductor sentenció: "A Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente". Rápidamente, la frase se volvió viral y su nombre se volvió tendencia en la red. Mientras que los usuarios se hicieron eco con mensajes como "el remate de Pamela David es hermoso", "Es lo mejor de este video. Ver que hasta Pamela David lo bardea a Macri", "Pamela David diciendo al final la primer frase inteligente de su historia como ser humano".

El descargo de Pamela David tras volverse tendencia en Twitter

Debido al revuelo que causó el comentario de la conductora de Desayuno Americano, se tomó unos minutos para explicar lo sucedido. "Me están llegando un montón de mensajes y me dicen que soy tendencia en Twitter. Quiero aclarar que no tiene ninguna connotación política mi comentario", comenzó diciendo Pamela través de un video en sus historias de Instagram.

"Estábamos hablando sobre la posible candidatura de Wado De Pedro, y a mí me parecieron desubicados y no estoy de acuerdo, los dichos de Gabriel Levinas y tuvimos la oportunidad de decírselo al aire", sostuvo y cerró: "A mí me salió decir lo de Macri, pero porque creo que es ofensivo elegir un presidente por cómo habla, te puede gustar o no, pero me parece eso. Quiero aclarar que no tiene nada que ver con lo político".