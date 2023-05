Internas en Desayuno Americano: una figura del programa está "furiosa" con Pamela David

Se pudrió todo entre una figura de Desayuno Americano y Pamela David, la conductora. Qué pasó y quién es la persona que está molesta.

Pamela David es la conductora de Desayuno Americano, un exitoso programa de América TV que regresó al ruedo tras algunas temporadas fuera de la grilla. En su panel cuenta con diferentes figuras, y justamente una de ellas estaría "furiosa" por no tener mucho lugar y estar sentada en una "banqueta".

De acuerdo a la información brindada por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, la panelista que estaría en desacuerdo con su poca participación en Desayuno Americano es Luisa Albinoni. La actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity fue convocada para cocinar, algo que no estaría cumpliendo en los últimos programas.

"La tienen en la banqueta...", comentó, a modo de broma, Rodrigo Lussich. Luego, en el programa que el uruguayo conduce junto a Adrián Pallares se aseguró que no hay animosidad de molestar a Luisa Albinoni. Como el programa es de interés general y actualidad, las noticias breaking se llevan el grueso del programa y es por esto que no habría demasiado lugar para la expareja de Carlos Menem.

En consonancia con lo mencionado, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares agregaron: "No hay nada personal acá, la actualidad te come. Lo cierto es que ya lecontó a gente conocida del medio que está furiosa porque la llevan ahí y no la hacen cocinar". Por el momento, ninguna voz oficial se expresó desde América TV para confirmar o desmentir esta información publicada en El Trece.

Luisa Albinoni reveló detalles de su historia con Menem

A raíz del anuncio de ¡Síganme!, la próxima serie de Amazon Prime sobre la vida de Carlos Menem, Luisa Albinoni se sinceró y reveló el costado más íntimo de su relación con el fallecido expresidente de Argentina. "Era muy sexy", afirmó.

El testimonio de la exvedette se dio en Desayuno americano (América TV), magazine que tiene a Luisa como cocinera, cuando anunciaron el nuevo proyecto dirigido por Ariel Winograd que contaría con Leonardo Sbaraglia en el personaje del riojano que fue dos veces mandatario en Argentina. Luego de dar la noticia, Pamela David y su equipo le pidió a Albinoni que comentara intimidades de su vínculo con Menem.

"Fue una historia de amor y amistad, de amistad más que nada. Fue una gran persona, tengo un gran recuerdo de él, fuimos y vinimos. Lo conocí hace muchísimos años: la primera vez que lo vi fue en un local de comidas árabes muy conocido, que frecuentábamos con Porcel (Jorge) y Gerardo (Sofovich) y nos encontrábamos ahí con toda su familia. Eso fue en los '80, linda época. Menem era muy amigo de Gerardo y de 'El Gordo' (Porcel)", aseguró Luisa Albinoni.