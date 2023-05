El fuerte escándalo que envuelve a Pamela David: "La tienen abandonada"

La conductora quedó involucrada en una fuerte interna que pone en peligro su programa de televisión.

En medio de la lucha del rating tras haber regresado a la tv tras más de dos años alejada, Pamela David enfrenta una fuerte interna que pone el peligro la estabilidad de su ciclo. La conductora de América TV recibió una fuerte acusación por parte de una compañera y la tensión no para de crecer.

La información se dio a conocer en Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. Según informaron, hay una fuerte interna a punto de estallar dentro del equipo de Desayuno Americano, el programa matutino que lleva a cabo David en la señal de su esposo. Y, al parecer, la principal responsable sería la conductora.

"Estamos en condiciones de afirmar que la cocinera, que no es cocinera, sino que es una figura del espectáculo, la tienen abandonada, olvidada a un costado", empezó por decir Lussich. Claramente, el conductor uruguayo se refería a Luisa Albinoni, la famosa actriz y exparticipante de Masterchef Celebrity que fue convocada por América para formar parte del ciclo.

En este marco, los periodistas aseguraron que Albinoni está "enfurecida" porque el rol que le dieron en el programa no es el que le habían prometido. "Ya le contó a personas cercanas que está furiosa porque la llevaron a cocinar y no hace nada de eso", sentenciaron.

La triste confesión de Pamela David tras su regreso a América TV: "Me da culpa"

A semanas de haber regresado a la pantalla de América TV con su formato conocido llamado Desayuno Americano, Pamela David reveló su mayor culpa a la hora de trabajar en la pantalla chica. La conductora abrió su corazón y contó la situación con la que luchó antes de decidir regresar.

En una entrevista que brindó con Diario Show, la conductora habló a fondo de su regreso a la tv luego de poco más de un año alejada y reveló cuál fue su mayor limitación a la hora de tomar la decisión de volver. "No extrañé, hice otras cosas en las que me involucré mucho y tal vez hasta soñaba cómo iba a ser mi vuelta, pensé en lo que me gustaría hacer para compartir con el público", empezó por confesar.

Sin embargo, más allá de su alegría por esta situación, confesó que tuvo una gran culpa que enfrentar antes de dar el si a la producción. "Mis hijos están más grandes y eso también me hizo tomar la decisión de tomar esta responsabilidad de hacer el programa", aseguró. Luego, profundizó: "Antes, muchas cosas me provocaban culpa, como no poder estar en los actos del colegio, o en las reuniones de madres, ahora es distinto porque en el horario del aire ellos están en el colegio, tienen sus actividades como fútbol o gimnasia artística. Felipe tiene 16 y Lola, 10".

Por otro lado, habló sobre los cambios que va a enfrentar el canal a partir de la nueva programación que pisará fuerte en la segunda mitad del año. "Por ahora tengo dos horas y media de aire, es un montón, pero creo que se va a achicar porque llegó Marcelo Tinelli y algunos programas se van a correr para que ingresen sus programas", sentenció al respecto.