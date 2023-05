Repudian los dichos de Gabriel Levinas sobre Wado de Pedro y la tartamudez

La Asociación Argentina de Tartamudez (AAT) repudió los dichos "discriminatorios y peyorativos" del periodista en TN. Lo acusaron de tener un "desconocimiento absoluto de la temática".

La Asociación Argentina de Tartamudez (AAT) repudió los dichos "discriminatorios y peyorativos" del periodista Gabriel Levinas, quien el domingo por la noche aseguró en un canal de televisión que la Argentina "no está preparada para un presidente tartamudo", en referencia al ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro. Así lo expresó la asociación tras las declaraciones de anoche de Levinas en el canal TN.

"Una vez más nos encontramos en la necesidad de repudiar comentarios de carácter discriminatorio y peyorativo, frente al desconocimiento absoluto de la temática", apuntaron desde la AAT. Mediante un comunicado en las redes sociales, la asociación enfatizó que "este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean".

"Las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales", sostuvieron. Las opiniones del periodista generaron numerosos repudios en las redes sociales, entre ellos de personas con familiares con disfluencia.

Levinas dijo el domingo, en un programa periodístico del canal TN, que le "gustaría" un país en el que "estemos tan evolucionados intelectualmente que el Presidente pueda ser una persona que es tartamuda". "Pero si vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a Presidente sabés que en la Argentina va a fallar, porque la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo ponés igual? ¿Por qué lo señalás igual?", abundó Levinas, en referencia a De Pedro y la posibilidad de que sea precandidato presidencial.

"No sé por qué lo hacen...va al muere (de Pedro)", agregó el periodista e hizo una comparación con otras figuras del peronismo. "Con la oratoria de (Carlos) Menem, la oratoria de (Néstor) Kirchner, la oratoria de Cristina (Fernández), la oratoria de (Juan Domingo) Perón, (De Pedro) es un tipo que no puede hacer oratoria", agregó.

El ministro del Interior suele hablar sobre la tartamudez, por la cual contó en ocasiones que sufrió discriminación. "Quiero transmitirles primero la aceptación. Somos como somos. Yo tartamudeo. Me trabo, pero voy a pedir y comer lo que quiero. El mozo tiene que esperar, el heladero tiene que esperar. La tartamudez no nos define. Somos personas que hacen muchas más cosas que esto", dijo en diciembre de 2021, cuando participó de forma virtual del Congreso de Tartamudez.

Otros repudios

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, repudió en Twitter los dichos discriminatorios de Levinas. "Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas en TN sobre Wado de Pedro. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio", expresó Rossi.

Por su parte, el abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde expresó su "total solidaridad" con De Pedro ante "los agravios que recibiera de una bajeza que descalifica al que lo vocifera", escribió en su cuenta de Twitter. En tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelen Mazzina, consideró "inadmisible la agresión de Levinas" al señalar que apeló "a su tartamudez para definir sus capacidades para ejercer un cargo público".

"Queda claro que, para lo que la sociedad no está preparada, es para seguir soportando el odio y la violencia que emana de algunos sectores", remarcó en sus redes sociales.

La secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, manifestó "todo su repudio" a las declaraciones de Levinas al afirmar que "es violencia política y discriminación" y que son "expresiones de odio que nos dañan como personas y como sociedad". En tanto, el precandidato a presidente por la UCR en Juntos por el Cambio (JxC), Facundo Manes, sostuvo que "el impedimento para ser servidor público es servirse de lo público, pero para nada un problema neurológico".

En diálogo con Radio La Red, Manes señaló que De Pedro hizo un tratamiento por su tartamudez y que "ha mejorado muchísimo". "Eso es producto de dos cosas: de su esfuerzo personal, de su resiliencia y también del tratamiento correcto que ha recibido desde hace años. Más allá de las diferencias políticas que yo tengo con 'Wado', habla de su resiliencia, de su capacidad de enfrentar una dificultad y tratarse", remarcó.

El dirigente radical también estimó que "parte de la decadencia crónica que estamos sufriendo todos los argentinos, en todas las variables económicas, sociales, educativas, es por el chiquitaje de los temas". "Hablamos de personas, no de ideas. Hablamos de telenovelas, no de cómo hacer para que este país, potencialmente rico, deje atrás la decadencia y encare el progreso. Parte del problema argentino es no discutir los problemas reales para solucionar el drama argentino", concluyó.

Con información de Télam